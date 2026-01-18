LaLiga, Barcellona beffato ad Anoeta: dominio, pali e VAR. Ma vince la Real Sociedad

Una di quelle serate che il calcio si diverte a rendere inspiegabili. Ad Anoeta il Barcellona gioca, pressa, produce occasioni a raffica e trova persino la porta più volte, ma si ritrova sconfitto da una Real Sociedad cinica e ordinata. Tre reti blaugrana annullate, un rigore prima concesso e poi tolto, cinque legni colpiti e un pareggio durato appena un minuto: il conto della frustrazione è salatissimo.

Flick si affida a Olmo al posto di Raphinha, con Fermín alle spalle e Lamine Yamal a guidare l’attacco. Proprio il talento classe 2007 è il faro: dribbling, strappi, assist. Remiro para tutto, il VAR cancella, i pali respingono. Nel raro affondo, Oyarzabal colpisce al volo e porta avanti i baschi. Rashford pareggia di testa su invito di Lamine, ma Guedes replica subito. Finisce con l’ennesima traversa: la notte perfetta… per la Real Sociedad.

Venerdì 16 gennaio

Espanyol - Girona 0-2

Sabato 17 gennaio

Real Madrid - Levante 2-0

Maiorca - Athletic Club 3-2

Osasuna - Real Oviedo 3-2

Real Betis - Villarreal 2-0

Domenica 18 gennaio

Getafe - Valencia 0-1

Atletico Madrid - Alaves 1-0

Celta Vigo - Rayo Vallecano 3-0

Real Sociedad - Barcellona 2-1

Lunedì 19 gennaio

Elche - Siviglia ore 21:00

Questa la classifica de LaLiga

1. Barcellona — 49 punti (20 partite giocate)

2. Real Madrid — 48 (20)

3. Villarreal — 41 (19)

4. Atlético Madrid — 41 (20)

5. Espanyol — 34 (20)

6. Betis — 32 (20)

7. Celta Vigo — 32 (20)

8. Atletico Bilbao — 24 (20)

9. Girona — 24 (20)

10. Real Sociedad — 24 (20)

11. Elche — 23 (19)

12. Osasuna — 22 (20)

13. Rayo Vallecano — 22 (20)

14. Mallorca — 21 (20)

15. Getafe — 21 (20)

16. Siviglia — 20 (19)

17. Valencia — 20 (20)

18. Alavés — 19 (20)

19. Levante — 14 (19)

20. Real Oviedo — 13 (20)