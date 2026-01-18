LaLiga, Barcellona beffato ad Anoeta: dominio, pali e VAR. Ma vince la Real Sociedad
Una di quelle serate che il calcio si diverte a rendere inspiegabili. Ad Anoeta il Barcellona gioca, pressa, produce occasioni a raffica e trova persino la porta più volte, ma si ritrova sconfitto da una Real Sociedad cinica e ordinata. Tre reti blaugrana annullate, un rigore prima concesso e poi tolto, cinque legni colpiti e un pareggio durato appena un minuto: il conto della frustrazione è salatissimo.
Flick si affida a Olmo al posto di Raphinha, con Fermín alle spalle e Lamine Yamal a guidare l’attacco. Proprio il talento classe 2007 è il faro: dribbling, strappi, assist. Remiro para tutto, il VAR cancella, i pali respingono. Nel raro affondo, Oyarzabal colpisce al volo e porta avanti i baschi. Rashford pareggia di testa su invito di Lamine, ma Guedes replica subito. Finisce con l’ennesima traversa: la notte perfetta… per la Real Sociedad.
Venerdì 16 gennaio
Espanyol - Girona 0-2
Sabato 17 gennaio
Real Madrid - Levante 2-0
Maiorca - Athletic Club 3-2
Osasuna - Real Oviedo 3-2
Real Betis - Villarreal 2-0
Domenica 18 gennaio
Getafe - Valencia 0-1
Atletico Madrid - Alaves 1-0
Celta Vigo - Rayo Vallecano 3-0
Real Sociedad - Barcellona 2-1
Lunedì 19 gennaio
Elche - Siviglia ore 21:00
Questa la classifica de LaLiga
1. Barcellona — 49 punti (20 partite giocate)
2. Real Madrid — 48 (20)
3. Villarreal — 41 (19)
4. Atlético Madrid — 41 (20)
5. Espanyol — 34 (20)
6. Betis — 32 (20)
7. Celta Vigo — 32 (20)
8. Atletico Bilbao — 24 (20)
9. Girona — 24 (20)
10. Real Sociedad — 24 (20)
11. Elche — 23 (19)
12. Osasuna — 22 (20)
13. Rayo Vallecano — 22 (20)
14. Mallorca — 21 (20)
15. Getafe — 21 (20)
16. Siviglia — 20 (19)
17. Valencia — 20 (20)
18. Alavés — 19 (20)
19. Levante — 14 (19)
20. Real Oviedo — 13 (20)