Conference League, i risultati al 45': avanti AZ, Shakhtar, Strasburgo e Rayo Vallecano

Sono terminati i primi tempi delle gare di Conference League iniziate alle 18.45: dopo i primi 45 minuti l'AZ Alkmaar è avanti 1-0 in casa con lo Sparta Praga, mentre nelle altre tre gare sono in vantaggio le formazioni che giocano fuori casa: Shakhtar e Strasburgo sono avanti 1-0 contro Lech e Rijeka, mentre il Rayo Vallecano conduce 2-1 in casa del Samsunspor.

AZ Alkmaar vs Sparta Praga 1-0

29' Parrott

Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk 0-1

36' Marlon

Rijeka vs Strasburgo 0-1

2' Panichelli

Samsunspor vs Rayo Vallecano 1-2

15' Alemao (RV), 21' Marius (S), 40' Garcia (RV)