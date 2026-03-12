Xavi non si è fatto degli amici: "Ha distrutto le strutture del Barça per un capriccio"

In una lunga intervista al quotidiano spagnolo ABC, Juanjo Brau, ex preparatore fisico del Barcellona e per un periodo uno dei fisioterapisti di fiducia di Lionel Messi, ha criticato duramente l’operato di Xavi Hernández. Secondo Brau, l’ex allenatore blaugrana avrebbe smantellato il lavoro svolto negli anni, compromettendo l’equilibrio della squadra.

Brau, che ha fondato il Dipartimento di Fisioterapia del club fino al 2021, ha dichiarato: "Eravamo incompatibili con le persone che Xavi voleva portare. Non capivamo il suo modo di lavorare e la prova è che di ciò che ha introdotto non resta nulla. Non puoi distruggere le strutture di un club per un capriccio, nonostante ingenti investimenti economici. Mi ha ferito vedere che lo facesse qualcuno che era del club".

L’ex preparatore fisico ha anche rivelato qualche aneddoto personale: "Puyol è stato il peggior paziente che abbia mai avuto, voleva giocare sempre ed era un brutto cliente", ha detto con un sorriso. E riguardo a Messi: "Leo aveva un fattore a suo favore molto importante: un ambiente protettivo, Ronaldinho a proteggerlo, e accanto Henry ed Eto’o… Lamine oggi non ha nessuno a fargli da scudo". Le dichiarazioni di Brau arrivano pochi giorni dopo l’intervista di Xavi a La Vanguardia, in cui l’ex tecnico aveva rivolto dure critiche alla società, soprattutto a Joan Laporta e Alejandro Echevarría, alimentando ulteriormente il dibattito sull’organizzazione del club catalano.