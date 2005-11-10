LaLiga, tra Celta Vigo e Betis Siviglia vince l'equilibrio: al Balaidos termina con uno 0-0
Paolo Lora Lamia
Il programma della 10ª giornata de LaLiga prosegue con Celta Vigo-Betis. In palio punti importanti, visto che da una parte il Celta sogna l'Europa e dall'altra il Betis può sorpassare momentaneamente il Real Madrid impegnato questa sera nel Clasico. Ne esce fuori uno 0-0 che non muove più di tanto la classifica delle due contendenti. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.
LaLiga, il calendario della 10ª giornata
Venerdì 23 ottobre
Alavés-Malaga 1-1
Sabato 24 ottobre
Rayo Vallecano-Elche – 0-3
Racing Santander-Espanyol 2-1
Valencia-Villarreal – 1-2
Atletico Madrid-Deportivo a Coruña – 1-0
Domenica 25 ottobre
Athletic Bilbao-Getafe – 4-0
Celta Vigo-Betis – 0-0
Real Sociedad-Levante – ore 18:30
Barcellona-Real Madrid – ore 21:00
Lunedì 26 ottobre
Siviglia-Osasuna – ore 21:00
LaLiga, la classifica aggiornata
1. Barcellona – 27 punti (9 partite)
2. Atletico Madrid – 25 punti (10 partite)
3. Real Madrid – 21 punti (9 partite)
4. Betis – 20 punti (10 partite)
5. Real Sociedad – 16 punti (9 partite)
6. Siviglia – 14 punti (9 partite)
7. Alavés – 12 punti (10 partite)
8. Athletic Bilbao – 12 punti (9 partite)
9. Villarreal – 12 punti (10 partite)
10. Celta Vigo – 12 punti (10 partite)
11. Deportivo a Coruña – 11 punti (10 partite)
12. Osasuna – 11 punti (9 partite)
13. Racing Santander – 11 punti (10 partite)
14. Levante – 10 punti (9 partite)
15. Elche – 10 punti (10 partite)
16. Rayo Vallecano – 9 punti (9 partite)
17. Getafe – 9 punti (9 partite)
18. Espanyol – 8 punti (10 partite)
19. Valencia – 6 punti (10 partite)
20. Malaga – 5 punti (10 partite)