Betis Siviglia, nel mirino Bardghji del Barcellona: possibile prestito con diritto di riscatto

Barcellona a un passo dalla conquista della Liga e quindi con la concentrazione sul finale di stagione, ma con un pensiero anche a quello che sarà il mercato estivo. Occorre pensare sia alle entrate che alle uscite, piazzando quei giocatori che non stanno trovando troppo spazio. Uno di questi è Roony Bardghji, per il quale non mancano certo le pretendenti.

Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, il Real Betis è molto interessato a qualche elemento della rosa del Barça e il calciatore classe 2005 fa parte di questa categoria. La dirigenza blaugrana sta pensando ad un'esperienza in un altro club per il ragazzo, valutando la cessione in prestito con diritto di riscatto in estate.

I numeri stagionali di Bardghji

Arrivato al Barcellona in estate dal Copenhagen, l'esterno offensivo svedese non è riuscito a guadagnarsi un posto di rilievo nelle gerarchie di Flick. Appena 16 presenze in Liga, la maggior parte delle quali a gara in corso. A referto solo 1 gol e 1 assist, entrambi nel successo per 3-5 a Siviglia contro il Betis. La sua migliore performance in blaugrana però è stata in semifinale di Supercoppa di Spagna contro l'Athletic Bilbao: al 5-0 finale ha contribuito con 1 rete e 2 passaggi vincenti. In stagione anche 5 apparizioni in Champions e 1 in Coppa del Re.