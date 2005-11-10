Carrick via? Giro di campo straziante a Old Trafford. Le immagini di uno United alla deriva

L'atmosfera al Teatro dei Sogni si è trasformata nell'ennesimo incubo ad occhi aperti. Il Manchester United cade rovinosamente sotto i colpi del Bournemouth, subendo uno 0-3 all'Old Trafford che lascia strascichi pesantissimi e apre ufficialmente una crisi profonda per la squadra di Michael Carrick. Il tecnico inglese finisce così inevitabilmente sul banco degli imputati e a rischio esonero già questa sera.

I dati non mentono

La fotografia di un momento drammatico per i Red Devils. Solo 7 punti conquistati in 8 giornate di Premier League (1 vittoria, 4 pareggi, 3 sconfitte): per ritrovare una partenza così disastrosa bisogna sfogliare le pagine del passato e risalire alla stagione 1986-87, quando il club collezionò appena 4 punti dopo 8 incontri. Inoltre, si tratta della sconfitta casalinga più pesante ad Old Trafford da dicembre 2024. Combinazione: fu sempre il Bournemouth a imporsi con lo stesso identico punteggio. La classifica adesso fa paura: i Red Devils sono insabbiati al 16° posto con una sola vittoria all'attivo ed è distante appena un punto dalla zona retrocessione. Qualora il Sunderland dovesse battere il Leeds, soltanto la differenza reti separerà i Red Devils dai terzultimi posti della graduatoria.

Giro di campo più simile a un addio

Al triplice fischio della sconfitta pesante sotto gli occhi dei propri tifosi, l'immagine guida della giornata è stata quella di un isolato Michael Carrick. Il tecnico inglese, fedele alle proprie abitudini, ha compiuto un giro di campo completo per applaudire i tifosi di casa ancora presenti sugli spalti. Cori a lui dedicati ("It's Carrick you know...") per accompagnarlo lungo quello che è sembrato avere le sembianze di un addio piuttosto emozionato, sconforto totale negli occhi e saluto accennato con un braccio alzato a riflettere l'imbarazzo per l'ennesimo risultato sconfortante dello United.

Uno stadio contro

Il rientro di Carrick verso il tunnel degli spogliatoi non ha risparmiato invece la sua squadra. Bruno Fernandes - in panchina tutti i 90 minuti - e compagni sono stati accompagnati da una tormenta di fischi assordanti da parte dei tifosi rimasti sugli spalti di Old Trafford. I giocatori, fermatisi a loro volta sul terreno di gioco, hanno assistito alla contestazione ormai aperta. Ad ogni modo gran parte dei cori e della rabbia dei fan dello United è stata indirizzata esplicitamente verso la proprietà del club, ma la posizione di Carrick appare inevitabilmente a fortissimo rischio esonero dopo aver toccato il fondo.