Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Man United, altro flop. Carrick nega l'addio: "Non lo è stato per me. Ma fa malissimo oggi"

Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:26Calcio estero
25.10.2026 18:26Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Manchester United è irriconoscibile ormai: zero vittorie nelle ultime 8 partite è un dato troppo pesante per essere vero. Eppure Michael Carrick ci deve convivere, probabilmente ancora per poche ore, con l'aria di esonero che si comincia a percepire. Due ko in 3 partite di Champions League, oltre al 16° posto in Premier League, sono un biglietto da visita orripilante e i tifosi dei Red Devils a Old Trafford non hanno perso tempo a sottolinearlo con dei fischi e dei buu ripetuti all'uscita dal campo della squadra.

Il tecnico inglese invece si è presentato ai microfoni di Sky Sports UK per commentare: "Leny Yoro è scivolato in occasione di un gol, c'è stato un calcio di punizione dubbio contro Heaven in un altro. Non pensavo che qualcuno fosse abbastanza vicino a lui da meritare un calcio di punizione. La scivolata di Leny è sfortunata, ha un grande futuro ed è un giocatore di talento. Ha commesso un errore oggi e ne risente, ma non dovrebbe. Gli errori capitano:non è nemmeno un errore, è solo una scivolata", la prima analisi dopo il 3-0 incassato in casa dal Bournemouth.

"Il terzo gol... i tifosi erano lì ad aspettare che trovassimo qualcosa nel secondo tempo; se avessimo avuto un'occasione, un gol nel secondo tempo, sarebbero stati con noi. Semplicemente non siamo riusciti a trovare quel momento e quel terzo gol è stato un colpo fatale. Da quel momento in poi è andata com'è andata. È ovvio dirlo: strane emozioni e contrastanti al termine della partita. Non è stato un bel modo di finire la gara", ha aggiunto Carrick. "È difficile per me vivere una giornata del genere in questo club e provare queste emozioni. Non per me personalmente, ma per il Man United", ha detto sconsolato il tecnico dei Red Devils.

La situazione preoccupante, tra Premier League e Champions League, è un percepito chiaro per Carrick che non si è nascosto dietro a un dito: "Oggi è stato davvero un insieme di emozioni contrastanti. Sento una grande responsabilità, sono al club da molto tempo. Fa malissimo vederci attraversare tutto questo in questo momento". Oggi si è aggiunta anche la grana Bruno Fernandes, escluso dall'undici titolare e rimasto in panchina per tutti i 90 minuti del match dopo le dichiarazioni piccanti post-disfatta a Como: "Ci sono sempre momenti in cui cerchi di prendere decisioni che possano cambiare il corso della partita e fare la differenza, ma queste sono le decisioni che abbiamo preso oggi".

Il giro di campo a fine partita è stato letto da alcuni media inglesi come l'anticipazione di un addio, ma Carrick ha replicato: "Non è stato un addio da parte mia. Ho sentimenti contrastanti, mi dispiace per i miei giocatori, stanno attraversando un momento difficile. Su alcune cose possiamo aiutare, su altre la situazione si complica e i ragazzi ne stanno risentendo in questo momento. Emozioni contrastanti per il fatto che i tifosi abbiano risposto in quel modo". Poi ha spiegato ulteriormente la dinamica: "Avere quella connessione con i tifosi regala emozioni contrastanti, ci vorrà un po' di tempo per metabolizzare, ma apprezzo certamente il loro sostegno. La situazione è quella che è e non abbiamo ottenuto risultati o prestazioni che siano stati all'altezza. È una situazione difficile, inutile nasconderlo. Come si presenterà e cosa succederà dopo, davvero non lo so - ha confidato il tecnico inglese -. Darò sempre il massimo per la società e non cambierò ora. Amo ciò che faccio e sento la responsabilità: dovremo aspettare e vedere".

Articoli correlati

Immagine news 1
Manchester United, Carrick al capolinea? Maguire: "Sosteniamo pienamente il mister"
Immagine news 2
Carrick via? Giro di campo straziante a Old Trafford. Le immagini di uno United alla deriva
Immagine news 3
Scotta la panchina di Carrick, De Ligt out: Man United-Bournemouth, le formazioni ufficiali

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
19:58 Calcio estero
Barcellona-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Rodri regista di Flick, Mou sceglie B.Silva
Immagine news 2
19:41 Calcio estero
Manchester United, Carrick è l'unico problema? Alderweireld: "Mancano dei leader"
Immagine news 3
19:28 Calcio estero
Bundesliga, Bayern corsaro a Friburgo: 3 punti che valgono l'aggancio al Dortmund in vetta
Immagine news 4
19:26 Calcio estero
Premier League, Sunderland e Leeds si annullano: 0-0 nell'ultimo match della domenica
Immagine news 5
19:11 Calcio estero
Ligue 1, scorpacciata di gol per Marsiglia e Rennes: i risultati delle partite delle 17.15
Immagine news 6
18:56 Calcio estero
Manchester United, Carrick al capolinea? Maguire: "Sosteniamo pienamente il mister"
Immagine news 7
18:26 Calcio estero
Man United, altro flop. Carrick nega l'addio: "Non lo è stato per me. Ma fa malissimo oggi"
Immagine news 8
18:11 Calcio esteroTMW
TMWCarrick via? Giro di campo straziante a Old Trafford. Le immagini di uno United alla deriva
Immagine editoriale di Luca Calamai
Allegri non fa più la differenza ma sugli arbitri ha ragione. Senza Svilar e Dybala la Roma non è da scudetto. Date due acquisti a Gasp. Douvikas ha cancellato Kean. Lazio in testa: tifosi tornate tutti all’Olimpico
Primo piano
Immagine top news n.0 Il gol di McKennie e la prima volta di Douglas Luiz: la Juventus si riscatta e vince 2-0 a Lecce
Immagine top news n.1 Il Milan lancia Sankhoun Diawara: 190 cm, 20 anni e quel soprannome che incuriosisce tutti
Immagine top news n.2 Perché il Frosinone ha speso 8,5 milioni per il "nano velenoso" che fa impazzire Rangnick
Immagine top news n.3 Napoli, l'astinenza di Hojlund preoccupa: da Conte ad Allegri i numeri si sono dimezzati
Immagine top news n.4 Il Frosinone in zona-Conference, respira il Genoa: la classifica aggiornata in Serie A
Immagine top news n.5 Atalanta-Frosinone è stata la partita più bella del campionato. A Bergamo finisce 4-4
Immagine top news n.6 Inter-Fiorentina 2-1, le pagelle: De Gea para quasi tutto, Thuram in versione Black Panther
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica: Inter rocambolesca, agganciata la Lazio in vetta
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
Immagine news podcast n.2 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
Immagine news podcast n.3 La strada imboccata da Spalletti alla Juventus per molti ha un finale già scritto
Immagine news podcast n.4 Il Como sta trasformando Nico Paz nel suo Bellingham: sarà un grande uomo mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Guadagnini: "Atalanta-Sarri? Dopo Gasperini è difficile per tutti i tecnici"
Immagine news Serie A n.2 Sarri peggio di Juric: rischia all'Atalanta? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Milan, Maignan da giallo ma perché quel gesto? Forse..."
Serie A
Immagine box news Serie A Il gol di McKennie e la prima volta di Douglas Luiz: la Juventus si riscatta e vince 2-0 a Lecce
Immagine box news Serie A Milan, Bartesaghi: "Abbiamo preparato la partita con consapevolezza. Faremo un'ottima gara"
Immagine box news Serie A Udinese, Karlström: "L'ultima partita non è stata accettabile. Oggi siamo pronti"
Immagine box news Serie A I tifosi della Fiorentina disertano la trasferta ma protestano in Lega: “Questo calcio non ci appartiene”
Immagine box news Serie A Genoa, Mitaj: "Orgoglioso di quanto fatto in campo. Provo a migliorarmi"
Immagine box news Serie A Il Milan lancia Sankhoun Diawara: 190 cm, 20 anni e quel soprannome che incuriosisce tutti
Serie B
Immagine box news Serie B Hellas Verona-Pisa 1-1, Marras ancora un gol pesante: deludono Kastanos e Petagna
Immagine box news Serie B Serie B, Marras risponde a Iannoni: Verona-Pisa termina con un pareggio per 1-1
Immagine box news Serie B Palermo, Inzaghi: "Grande reazione dopo l'1-1, in casa numeri impressionanti"
Immagine box news Serie B Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: Catanzaro, esonerato Gorgone
Immagine box news Serie B Pisa, prima uscita ufficiale per Comolli: il presidente è al Bentegodi per la sfida con il Verona
Immagine box news Serie B Palermo-Carrarese 2-1, le pagelle: Vavassori ancora decisivo, ottimo Schiavi
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati finali delle partite delle 17.30: sale l'Arzignano, ok Pro e Pergolettese
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Dolomiti Bellunesi, esonerato Bonatti
Immagine box news Serie C Ravenna, Mandorlini e l'attesa per Ronaldinho: "Non vedo l'ora di vederlo in campo"
Immagine box news Serie C Serie C, il Catania dilaga: sei gol al Giugliano e doppietta per Coda
Immagine box news Serie C Serie C, il Grosseto supera la Reggiana: successi anche per Giana Erminio, Torres e Foggia
Immagine box news Serie C Livorno, Lucarelli riflette sul futuro dopo le contestazioni: possibile passo indietro
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Fiorentina: nerazzurri lanciatissimi, ma Vanoli cerca la svolta
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Parma
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Parma-Fiorentina 1-2: viola corsare e a ridosso del trio in vetta
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como 1907-Sassuolo 2-2: Wullaert salva le lariane al 93'
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, pareggio a reti bianche tra Lazio e Como
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, oggi si chiude la 4ª giornata: tre partite in programma
Immagine box news Calcio femminile Roma travolgente, manita alla Juventus: le giallorosse sono in vetta a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Napoli-Inter 0-0: le partenopee fermano in casa il volo nerazzurro
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
25 ottobre 1998, il primo derby d'Italia dopo il mancato rigore di Ceccarini: sempre 1-0
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per l'8ª giornata
Sportissimo
Newsticker
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni