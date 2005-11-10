Premier, United allo sbaraglio: il Bournemouth trionfa 3-0. Super Liverpool ad Anfield

Ammutinamento totale - o almeno verrebbe così da pensare - di fronte all'ennesima figuraccia del Manchester United nella giornata più importante per il futuro di Michael Carrick come allenatore dei Red Devils: finisce con un tremendo ko (3-0) contro il Bournemouth, che invece scandisce ulteriormente il periodo da sogno dopo il 3-0 impartito al Milan in Europa League, oltre a 4 vittorie di fila tra tutte le competizioni. Adesso il tecnico inglese rischia fortissimo, specialmente dopo l'1-4 incassato a Como dalla squadra di Fabregas su campo europeo. La situazione è piuttosto preoccupante.

Tre punti fantastici per il Liverpool ad Anfield per salire al quarto posto: 2-0 pesantissimo e firmato dall'autorete di Pascal Gross e Aleksander Isak, su assist di un Barcola scatenato. Andoni Iraola sorride per la sua prima vittoria in Premier League ad Anfield da allenatore dei Reds. Piovono fischi a Selhurst Park, il Crystal Palace perde ancora: finisce al tappeto 2-0 contro il Newcastle e ora per Pierre Sage non si mette bene.

Premier League, il programma dell'8ª giornata

Venerdì 23 ottobre

Ipswich Town - Nottingham Forest 1-1

Sabato 24 ottobre

Aston Villa - Manchester City 2-1

Coventry City - Fulham 0-1

Arsenal - Everton 2-0

Chelsea - Tottenham 0-2

Domenica 25 ottobre

Hull City - Brentford 1-1

Liverpool - Brighton 2-0

Manchester United - Bournemouth 0-3

Crystal Palace - Newcastle 0-2

17:30 | Sunderland - Leeds

Premier League, la classifica

1. Manchester City – 21 punti (8 partite)

2. Arsenal – 21 punti (8 partite)

3. Brighton – 16 punti (7 partite)

4. Liverpool – 15 punti (8 partite)

5. Chelsea – 13 punti (8 partite)

6. Brentford – 11 punti (8 partite)

7. Newcastle – 11 punti (8 partite)

8. Aston Villa – 11 punti (8 partite)

9. Leeds – 10 punti (7 partite)

10. Hull City – 10 punti (8 partite)

11. Everton – 10 punti (8 partite)

12. Ipswich – 10 punti (8 partite)

13. Bournemouth – 9 punti (8 partite)

14. Tottenham – 9 punti (8 partite)

15. Fulham 8 punti (8 partite)

16. Manchester United – 7 punti (8 partite)

17. 16. Crystal Palace – 7 punti (8 partite)

18. Nottingham Forest – 6 punti (8 partite)

19. Coventry – 6 punti (8 partite)

20. Sunderland – 4 punti (7 partite)