TMW B d'Europa, Lampard si prende la gloria a Coventry. E se salisse Ryan Reynolds?

Stanno volgendo al termine i campionati europei di seconda divisione. Qual è la situazione in Inghilterra a 90 minuti dalla fine?

COVENTRY IN PREMIER, 25 ANNI DOPO. MANCA UN POSTO DIRETTO

Frank Lampard, dopo anni difficili, ha vissuto il suo anno di gloria riportando il Coventry in Premier League dopo 25 anni. Una promozione meritata, arrivata dopo anni di tentativi. Solo sei anni fa la squadra era in Championship, poi l'escalation con una finale persa nel 2023 e una semifinale persa l'anno scorso. Una squadra che negli anni scorsi ha avuto anche un giocatore come Viktor Gyokeres in attacco. Ipswich Town e Millwall si contendono il secondo slot per la promozione diretta; Middlesbrough e Southampton certe dei playoff; una fra Wrexham di Ryan Reynolds, l'Hull City e il Derby County in corsa per l'ultimo posto disponibile.

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Già chiuso il discorso retrocessioni: clamorosa quella del Leicester City, proprio nel 10° anniversario dell'incredibile vittoria in Premier League. Le altre due a scendere sono l'Oxford United e lo Sheffield Wednesday, quest'ultima a una giornata dalla fine è addirittura sotto lo zero, con un -3 figlio di 18 punti di penalità con la società entrata in amministrazione controllata. Una triste caduta negli inferi per una squadra che è stata per anni la prima squadra di Sheffield e che ha vissuto anni importanti con la vittoria di Coppa di Lega nel 1991 e un terzo posto in Premier League nel 1992, oltre ad avere negli anni seguenti giocatori come Paolo Di Canio e Benny Carbone.