Il Coventry sale in Premier, Lampard eroe: "Club ha sofferto 25 anni dalla sua ultima volta"

Il Coventry City tornerà in Premier League per la prima volta dopo 25 anni. Proprio ieri è arrivata la matematica certezza e la promozione dalla Championship grazie al pareggio per 1-1 contro il Blackburn Rovers. Si interrompe così un'assenza dalla retrocessione del 2000/01. La squadra delle West Midlands si unirà nuovamente all'élite del calcio inglese dopo una stagione straordinaria nella serie cadetta sotto la guida dell'allenatore Frank Lampard.

L'ex centrocampista del Chelsea, che ha allenato anche dall'estate 2019 al gennaio 2021, seguendo tempo prima la sua formazione da tecnico nel centro sportivo dei Blues dalle giovanili al fischio finale si è scatenato: festeggiamenti sfrenati con oltre 7mila tifosi del Coventry accorsi nel settore ospiti in Lancashire. "Ero felice per quel gol (del pareggio, ndr)", ha dichiarato Lampard. "Questa è una notte speciale per il club, che è più grande di tutti noi", le parole riprese dalla BBC.

Nel 2017 il Coventry era caduto in quarta serie, nove anni dopo si è arrampicato fino alla Premier League per aver dominato la stagione di Championship con l'Ipswich secondo in classifica a -9. "Un club che ha sofferto per 25 anni dalla sua ultima volta in Premier League, affrontando quel viaggio fino alla League Two. Il merito va a tutti coloro che sono stati coinvolti in quegli anni difficili. Mark Robins, ovviamente, merita un ringraziamento", ha detto Lampard.

"Ma è un traguardo immenso per chiunque sia stato parte di tutto questo, è davvero speciale. Volevo quasi farcela in trasferta. So cosa significa in questo modo: sono i tifosi che ci sono sempre, anche fuori casa. Sono sostenitori davvero dediti e stanno vivendo la notte della loro vita. È per questo che facciamo questo mestiere", la conclusione. L'ex nazionale inglese si è iscritto nella storia del Coventry, guadagnandosi la reputazione di colui che ha riportato il club nella massima serie inglese 25 anni dopo l'ultima volta.