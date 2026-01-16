Ufficiale Le Havre, rinnovo meritato per Ndiaye: il centrocampista ha firmato fino al 2028

Premio meritatissimo per Rassoul Ndiaye, calciatore del Le Havre. Il centrocampista senegalese (24 anni), autore di una stagione solidissima in Normandia condita da 3 reti, ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il Le Havre. Inizialmente in scadenza a fine stagione, l'ex Sochaux si è legato ai normanni fino al giugno 2028.

"È stata una settimana fruttuosa in termini di acquisti! Dopo due contratti da professionista (Koffi e Obougou), un nuovo arrivo (Boufal) e un prolungamento (Ebonog), ecco un altro prolungamento: quello di Rassoul Ndiaye, il cui contratto ora scade nel 2028", si legge sul sito ufficiale del club francese.

"Un'ottima notizia, considerando la crescente importanza del giovane centrocampista (di soli 24 anni), arrivato dall'FC Sochaux nell'estate del 2023. In questa stagione, Rassoul ha collezionato 18 presenze (su un massimo di 18...) in tutte le competizioni, di cui 15 da titolare, segnando 3 gol e fornendo 2 assist. Queste prestazioni gli sono valse la convocazione in nazionale lo scorso novembre. E questo prolungamento è motivo di grande soddisfazione per tutto il club e i suoi tifosi!".