Paris Saint Germain, rinnovo più vicino per Mayulu
Il Paris Saint Germain e Senny Mayulu sono al lavoro per continuare insieme. Dopo i primi approcci di qualche settimana fa, il club francese è più vicino a blindare il giovane talento.
Mayulu, centrocampista classe 2006, ha conquistato nel tempo spazio e fiducia fino a diventare un elemento importante per la squadra. E già nelle prossime settimane può arrivare il rinnovo, probabilmente fino al 2029 con adeguamento. Lavori in corso, il PSG si muove per blindare il suo gioiello…
