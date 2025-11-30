Bundesliga, Wolfsburg beffato al 96': un rigore di Batshuayi salva l'Eintracht dalla sconfitta

L'Eintracht Francoforte si salva contro il Wolfsburg. La squadra di Toppmoller pareggia 1-1 grazie al rigore trasformato da Batshuayi al 96'. Beffa per gli ospiti, che erano passati in vantaggio al 67' con Zenhnter e avevano accarezzato a lungo il sapore di una vittoria in trasferta che li avrebbe risollevati in classifica.

BUNDESLIGA, LA 12ª GIORNATA

Borussia Monchengladbach - Lipsia 0-0

Bayern - St. Pauli 3-1

Werder Brema - Colonia 1-1

Hoffenheim - Augusta 3-0

Union Berlino - Heidenheim 1-2

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1-2

Amburgo - Stoccarda 2-1

Eintracht Francoforte - Wolfsburg 1-1

Friburgo - Magonza

CLASSIFICA

1. Bayern 34

2. Lipsia 26

3. Borussia Dortmund 25

4. Bayer Leverkusen 23

5. Hoffenheim 23

6. Stoccarda 22

7. Eintracht Francoforte 21

8. Werder Brema 16

9. Union Berlino 15

10. Colonia 15

11. Borussia Monchengladbach 13

12. Friburgo 13 *

13. Amburgo 12

14. Augusta 10

15. Wolfsburg 9

16. Heidenheim 8

17. St. Pauli 7

18. Magonza 6 *

* una partita in meno