Liverpool, primo gol in Premier per Isak: "Conta aver vinto, ma segnare aiuta sempre"

Liverpool, primo gol in Premier per Isak: "Conta aver vinto, ma segnare aiuta sempre"
Oggi alle 18:56Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Liverpool corsaro a Londra contro il West Ham, dove ha vinto con il punteggio di 0-2. La rete che ha permesso ai Reds di sbloccare la gara l'ha messa a segno Alexander Isak, che ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Sapevamo che sarebbe stato difficile tornare alla vittoria dopo i nostri recenti risultati. Siamo felici di aver vinto e sono contento anche per essere entrato nel tabellino dei marcatori".

L'attaccante svedese, arrivato in estate dal Newcastle per circa 150 milioni di euro, ha segnato oggi il suo primo gol in Premier con la formazione di Slot: "So che ci è voluto molto tempo e ho cercato di tornare in forma smagliante. Sono ancora in fase di miglioramento, ma sono contento di aver segnato quel gol. La sensazione migliore oggi è che abbiamo vinto la partita ed è il modo migliore per creare un buon spirito nel gruppo. Ma ovviamente sono un attaccante, quindi segnare gol mi aiuta sempre".

Quello di oggi è però solo un punto di partenza, in una stagione in cui il Liverpool può ancora essere protagonista in ambito azionale ed europeo: "Dobbiamo usare questa vittoria nel modo giusto, ma anche essere umili. Dobbiamo restare concentrati e continuare a lavorare sodo per mantenere questo slancio".

