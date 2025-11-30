Siviglia-Betis, derby folle al Sanchez-Pizjuan: partita sospesa sullo 0-2 e caos in campo

Il derby di Siviglia si sta trasformando in un teatro dell'assurdo. All’87’, una bottiglia lanciata dagli spalti verso il portiere ospite Valles ha costretto l'arbitro a interrompere il gioco, proprio mentre la squadra di Pellegrini stava difendendo il prezioso vantaggio di 0-2. Munuera Montero ha applicato subito i protocolli federali e ordinato alle squadre di rientrare negli spogliatoi per un periodo di dieci minuti, come già accaduto nel recente derby di Madrid. Ma stavolta il caos è totale.

Tutti hanno protestato contro la decisione: giocatori, panchine e pubblico. I calciatori di entrambe le squadre hanno deciso di restare fermi sul terreno di gioco, dichiarando apertamente la volontà di continuare la partita nonostante l’incidente. Gli allenatori hanno parlato a lungo con il direttore di gara, nel tentativo di smorzare la tensione e trovare un compromesso, ma Munuera Montero si è mostrato inflessibile: il regolamento va rispettato. E lo stesso arbitro, stanco dell’attesa e dell’inerzia delle squadre, è rientrato negli spogliatoi insieme agli assistenti dopo il conciliabolo, sancendo lo stop di 15'.

Il clima era già rovente dopo il rosso mostrato all’84’ a Isaac Romero, attaccante del Siviglia, episodio che aveva acceso ulteriormente gli animi dei tifosi di casa. Con l’espulsione e il doppio svantaggio, la frustrazione sugli spalti ha raggiunto il limite, sfociando poi nel gesto che ha portato alla sospensione del match.