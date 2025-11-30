Il Betis si prende il derby andaluso e va quinto da solo: battuto 2-0 il Siviglia di Almeyda

La 14^ giornata giornata ha nel derby tra Siviglia e Betis certamente uno dei suoi appuntamenti più importanti. Se lo aggiudica la formazione biancoverde, con il punteggio di 0-2. Di Fornals e Altimira le reti decisive. La squadra di Pellegrini è ora quinta da sola, attesa del risultato dell'Espanyol. Mastica amaro invece Almeyda, più vicino alla zona retrocessione che a quella europea. Da segnalare infine che, a pochi minuti dal termine, il derby è stato interrotto per diversi minuti per lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi del Siviglia. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.

LALIGA - 14ª GIORNATA

Getafe - Elche 1-0

Maiorca - Osasuna 2-2

Barcellona - Alavés 2-1

Levante - Athletic 0-2

Atlético Madrid - Oviedo 2-0

Real Sociedad - Villarreal 2-3

Siviglia - Betis 0-2

Celta Vigo - Espanyol

Girona - Real Madrid

Rayo Vallecano - Valencia

Classifica aggiornata

1. Barcellona 34*

2. Villarreal 32*

3. Real Madrid 32

4. Atlético Madrid 31*

5. Betis 24*

6. Espanyol 21

7. Getafe 20*

8. Athletic 20*

9. Real Sociedad 16*

10. Siviglia 16*

11. Celta Vigo 16

12. Elche 16*

13. Rayo Vallecano 16

14. Alavés 15*

15. Valencia 13

16. Maiorca 13*

17. Osasuna 12*

18. Girona 11

19. Levante 9*

20. Oviedo 9

*una partita giocata in più