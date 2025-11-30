Il Betis si prende il derby andaluso e va quinto da solo: battuto 2-0 il Siviglia di Almeyda
La 14^ giornata giornata ha nel derby tra Siviglia e Betis certamente uno dei suoi appuntamenti più importanti. Se lo aggiudica la formazione biancoverde, con il punteggio di 0-2. Di Fornals e Altimira le reti decisive. La squadra di Pellegrini è ora quinta da sola, attesa del risultato dell'Espanyol. Mastica amaro invece Almeyda, più vicino alla zona retrocessione che a quella europea. Da segnalare infine che, a pochi minuti dal termine, il derby è stato interrotto per diversi minuti per lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi del Siviglia. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.
LALIGA - 14ª GIORNATA
Getafe - Elche 1-0
Maiorca - Osasuna 2-2
Barcellona - Alavés 2-1
Levante - Athletic 0-2
Atlético Madrid - Oviedo 2-0
Real Sociedad - Villarreal 2-3
Siviglia - Betis 0-2
Celta Vigo - Espanyol
Girona - Real Madrid
Rayo Vallecano - Valencia
Classifica aggiornata
1. Barcellona 34*
2. Villarreal 32*
3. Real Madrid 32
4. Atlético Madrid 31*
5. Betis 24*
6. Espanyol 21
7. Getafe 20*
8. Athletic 20*
9. Real Sociedad 16*
10. Siviglia 16*
11. Celta Vigo 16
12. Elche 16*
13. Rayo Vallecano 16
14. Alavés 15*
15. Valencia 13
16. Maiorca 13*
17. Osasuna 12*
18. Girona 11
19. Levante 9*
20. Oviedo 9
*una partita giocata in più