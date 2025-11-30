3 punti 'scacciacrisi' per il Liverpool, Slot: "Vittoria e porta inviolata, buon primo passo"

"C'è sicuramente un senso di sollievo, perché se hai perso così tante volte vincere è importante". Inizia così l'intervista rilasciata a Sky Sport da Arne Slot, dopo la vittoria ottenuta dal suo Liverpool per 0-2 sul campo del West Ham. Un successo ottenuto grazie ad un certo cinismo sotto porta ma anche ad una ritrovata solidità difensiva dopo una serie di partite ricche di gol subiti: "Non abbiamo praticamente concesso occasioni. Siamo stati capaci di crearle noi stessi. In altre partite, abbiamo concesso molto di più di oggi".

Prosegue l'analisi del tecnico olandese, che vede dei miglioramenti fin dall'approccio rispetto alle ultime e deludenti prestazioni fornite sia in campionato che in Champions League: "Aiuta non andare sotto di 1-0 dopo cinque minuti, perché allora sei più libero. Abbiamo giocato la partita che volevo giocassimo".

Slot, in chiusura, guarda già al domani perché il prossimo impegno è imminente: "Quello che ho visto ha significato molto per i nostri giocatori e per i nostri tifosi. I tifosi hanno dovuto fare un lungo viaggio per sostenere una squadra che ha giocato male. Mercoledì affrontiamo il Sunderland, è un calendario molto fitto per tutti. Questo è un buon primo passo per noi: aver vinto e mantenuto la porta inviolata".