Ligue 1, il Lens può sfruttare i passi falsi di Lione e Monaco: il programma del 8^ giornata
Tante gare che si disputeranno quest'oggi in Ligue 1. Si comincia alle 15, quando il Lens - che con una vittoria si porterebbe al terzo posto - ospita in casa il Paris FC. Si prosegue alle 17:15 con ben tre sfide: Lorient-Brest, Rennes-Auxerre e Tolosa-Metz. Infine, a chiudere la giornata ci pensano questa sera alle 20:45 Nantes e Lille. Questo il programma completo.
8ª GIORNATA
Paris Saint-Germain - Strasburgo 3-3
Nizza - Lione 3-2
Angers - Monaco 1-1
Marsiglia - Le Havre 6-2
Lens - Paris FC (19 ottobre, 15)
Lorient - Brest (19 ottobre, 17.15)
Rennes - Auxerre (19 ottobre, 17.15)
Tolosa - Metz (19 ottobre, 17.15)
Nantes - Lille (19 ottobre, 20.45)
LA CLASSIFICA
1. 3. Olympique Marsiglia 18 (8)
2. Paris Saint-Germain 17 (8)
3. Strasburgo 16 (8)
4. Lione 15 (8)
5. Monaco 14 (8)
6. Lens 13 (7)
7. Lilla 11 (7)
8. Nizza 10 (8)
9. Paris FC 10 (7)
10. Rennes 10 (7)
11. Tolosa 10 (7)
12. Brest 8 (7)
13. Lorient 8 (7)
14. Nantes 6 (7)
15. Auxerre 6 (7)
16. Le Havre 6 (8)
17. Angers 6 (8)
18. Metz 2 (7)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.