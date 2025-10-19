Il Nottingham Forest ha scelto Marco Silva per la panchina: pronto a pagare la clausola al Fulham
Dopo l’esonero di Ange Postecoglou, avvenuto nella giornata di ieri in seguito al pesante ko per 3-0 contro il Chelsea, il Nottingham Forest è alla ricerca di una nuova guida tecnica. Nelle ultime ore, tuttavia, un nome sembra balzato al primo posto della lista del club ossia Marco Silva. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club inglese sarebbe disposto a versare la clausola rescissoria al Fulham pur di assicurarsi l’attuale tecnico portoghese.
Silva, classe 1977, rappresenta il candidato ideale per rilanciare il progetto. La società sarebbe pronta non solo a garantirgli un ingaggio più alto rispetto a quello attuale, ma anche a intervenire sul mercato di gennaio per rafforzare l’organico.
Nella giornata di ieri si era fatto anche il nome di Roberto Mancini per subentrare al posto del manager australiano, autore del peggior avvio nella storia del club con 8 gare su 8 senza successo. Postecoglou a sua volta era subentrato a Nuno Espirito Santos, esonerato dopo poche giornate a causa di un rapporto non particolarmente idilliaco con il presidente Evangelos Marinakis.
