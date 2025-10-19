Messi chiude la regular season di MLS da capocannoniere: tripletta e l'Inter Miami vince

Lionel Messi continua a scrivere pagine di storia. A 38 anni, l’asso argentino ha chiuso la stagione regolare della MLS con una straordinaria tripletta nel 5-2 dell’Inter Miami contro il Nashville, prestazione che gli è valsa il titolo di capocannoniere del campionato con 29 gol in 28 partite. Superati Denis Bouanga e Sam Surridge, fermi a quota 24 reti, Messi ha trascinato la squadra di Javier Mascherano al terzo posto nella Eastern Conference, garantendo ai rosa-nero l’accesso ai playoff.

Nel match conclusivo la Pulce ha deliziato il pubblico con due autentici capolavori e un rigore impeccabile, confermando di essere ancora il punto di riferimento assoluto per la franchigia della Florida. “Cos’altro posso dire di Leo? È stato eccezionale come sempre. Merita l’MVP, non ci sono dubbi”, ha dichiarato Mascherano al termine della gara, visibilmente ammirato dalle gesta del suo connazionale.

L’Inter Miami ora si prepara alla fase decisiva della stagione, dove affronterà nuovamente il Nashville nel primo turno dei playoff, in una serie al meglio delle tre partite che prenderà il via il 24 ottobre. Un’altra occasione per Messi di dimostrare, ancora una volta, che il tempo può rallentare tutti, ma non il suo talento senza età.