Il PSG frena, De Zerbi ne approfitta? Il Marsiglia può balzare in vetta (con il Lione di Fonseca)
Pazzo 3-3 fra Paris Saint-Germain e Strasburgo nella prima partita dell'ottava giornata in Ligue 1 francese. La squadra di Luis Enrique rischia di capitolare andando sotto 1-3, poi rimonta e strappa il pari.
Questo pareggio è un assist per le inseguitrici, a partire dal Marsiglia di De Zerbi, impegnato oggi contro il Le Havre al Velodrome, alle 21.05. Vediamo di seguito il programma completo dell'ottava giornata, con la classifica aggiornata.
8ª GIORNATA
Paris Saint-Germain - Strasburgo 3-3
Nizza - Lione (18 ottobre, 17)
Angers - Monaco (18 ottobre, 19)
Marsiglia - Le Havre (18 ottobre, 21.05)
Lens - Paris FC (19 ottobre, 15)
Lorient - Brest (19 ottobre, 17.05)
Rennes - Auxerre (19 ottobre, 17.15)
Tolosa - Metz (19 ottobre, 17.15)
Nantes - Lille (19 ottobre, 20.45)
LA CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 17*
2. Racing Strasburgo 16*
3. Olympique Marsiglia 15
4. Lione 15
5. Lens 13
6. Monaco 13
7. Lilla 11
8. Paris FC 10
9. Rennes 10
10. Tolosa 10
11. Brest 8
12. Nizza 7
13. Lorient 8
14. Nantes 6
15. Auxerre 6
16. Le Havre 6
17. Angers 5
18. Metz 2
*una partita giocata in più
MARCATORI
7 reti: Panichelli (Strasburgo)
5 reti: Fati (Monaco)
4 reti: Kebbal (Paris FC) e Lepaul (Rennes), Barcola (Paris Saint-Germain)
3 reti: Del Castillo (Brest), Ndiaye e Soumaré (Le Havre), Pagis e Tosin (Lorient), Aubameyang (Marsiglia), Diop (Nizza), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Magri (Tolosa)
