Ligue 1, il Monaco delude a Brest: ko di misura, gol di Doumbia. 20' in campo per Pogba

Nel venerdì che ha aperto la quindicesima giornata di Ligue 1, l’attenzione generale era rivolta al sorteggio del Mondiale 2026, ma Brest-Monaco ha comunque offerto spunti significativi: i bretoni hanno conquistato la terza vittoria consecutiva (1-0), mentre il Monaco ha confermato un’inquietante discontinuità dopo il successo sul PSG. Da segnalare anche il ritorno in campo di Paul Pogba, al suo spezzone più lungo della stagione con oltre 20 minuti giocati.

La squadra di Éric Roy domina il primo tempo. Il gol decisivo arriva al 28’: lunga rimessa laterale, Ajorque spizza e Kamory Doumbia insacca di testa. Monaco troppo impreciso nell’ultimo terzo: clamoroso l’errore di Biereth, che da ottima posizione ha calciato alto. Nella ripresa, Guindo colpisce la traversa su punizione, preludio a una fase più combattuta ma condizionata dall’espulsione di Ajorque, punito per un intervento scomposto su Lamine Camara. Nel finale il Monaco prova ad aumentare la pressione, sostenuto dall’ingresso di Pogba, lucido nei cambi di gioco ma poco aiutato da Brunner e dagli altri attaccanti. Il Brest, sorretto da un Chardonnet monumentale, agguanta il 9° posto. Il Monaco scivola invece al 7°, con una prova che alimenta dubbi sulla continuità della squadra di Pocognoli.

LIGUE 1 - 15ª GIORNATA

Brest-Monaco 1-0

Lille-Marsiglia

Nantes-Lens

Tolosa-Strasburgo

PSG-Rennes

Nizza-Angers

Auxerre-Metz

Le Havre-Paris FC

Lorient-Lione

CLASSIFICA

1. Lens 31

2. Paris Saint-Germain 30

3. Marsiglia 29

4. Lilla 26

5. Lione 24

6. Rennes 24

7. Monaco 23*

8. Strasburgo 22

9. Brest 19*

10. Nizza 17

11. Tolosa 17

12. Angers 16

13. Paris FC 15

14. Lorient 14

15. Le Havre 14

16. Nantes 11

17. Metz 11

18. Auxerre 9

*una gara in più