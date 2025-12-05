Ligue 1, il Monaco delude a Brest: ko di misura, gol di Doumbia. 20' in campo per Pogba
Nel venerdì che ha aperto la quindicesima giornata di Ligue 1, l’attenzione generale era rivolta al sorteggio del Mondiale 2026, ma Brest-Monaco ha comunque offerto spunti significativi: i bretoni hanno conquistato la terza vittoria consecutiva (1-0), mentre il Monaco ha confermato un’inquietante discontinuità dopo il successo sul PSG. Da segnalare anche il ritorno in campo di Paul Pogba, al suo spezzone più lungo della stagione con oltre 20 minuti giocati.
La squadra di Éric Roy domina il primo tempo. Il gol decisivo arriva al 28’: lunga rimessa laterale, Ajorque spizza e Kamory Doumbia insacca di testa. Monaco troppo impreciso nell’ultimo terzo: clamoroso l’errore di Biereth, che da ottima posizione ha calciato alto. Nella ripresa, Guindo colpisce la traversa su punizione, preludio a una fase più combattuta ma condizionata dall’espulsione di Ajorque, punito per un intervento scomposto su Lamine Camara. Nel finale il Monaco prova ad aumentare la pressione, sostenuto dall’ingresso di Pogba, lucido nei cambi di gioco ma poco aiutato da Brunner e dagli altri attaccanti. Il Brest, sorretto da un Chardonnet monumentale, agguanta il 9° posto. Il Monaco scivola invece al 7°, con una prova che alimenta dubbi sulla continuità della squadra di Pocognoli.
LIGUE 1 - 15ª GIORNATA
Brest-Monaco 1-0
Lille-Marsiglia
Nantes-Lens
Tolosa-Strasburgo
PSG-Rennes
Nizza-Angers
Auxerre-Metz
Le Havre-Paris FC
Lorient-Lione
CLASSIFICA
1. Lens 31
2. Paris Saint-Germain 30
3. Marsiglia 29
4. Lilla 26
5. Lione 24
6. Rennes 24
7. Monaco 23*
8. Strasburgo 22
9. Brest 19*
10. Nizza 17
11. Tolosa 17
12. Angers 16
13. Paris FC 15
14. Lorient 14
15. Le Havre 14
16. Nantes 11
17. Metz 11
18. Auxerre 9
*una gara in più