Balogun+Adingra: il Monaco batte per 2-0 l'Angers e archivia la delusione europea
Smaltita la delusione per l'eliminazione in Champions nello scontro fratricida con il PSG, il Monaco si rituffa in Ligue 1 e lo fa nel migliore dei modi. Successo dei monegaschi per 2-0 sull'Angers, grazie alle reti di Balogun e Adingra. Raggiunte dunque Lille e Strasburgo a quota 37. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Il programma della 24^ giornata di Ligue 1
Venerdì 27 febbraio
Strasburgo - Lens 1-1
Sabato 28 febbraio
Rennes - Tolosa 1-0
Monaco - Angers 2-0
Le Havre - PSG
Domenica 1 marzo
Paris FC - Nizza
Lilla - Nantes
Lorient - Auxerre
Metz - Brest
Marsiglia - Lione
La classifica di Ligue 1
1. Paris Saint-Germain 54
2. RC Lens 52
3. Olympique Lione 45
4. Olympique Marsiglia 40
5. Rennes 40*
6. Lille 37
7. Strasburgo 37
8. Monaco 37*
9. Lorient 32
10. Tolosa 31*
11. Brest 30
12. Angers 29*
13. Le Havre 26
14. Nizza 24
15. Paris FC 23
16. Auxerre 17
17. Nantes 17
18. Metz 13
* Una partita in più