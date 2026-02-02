Ufficiale Metz, rinforzo georgiano per l'attacco: arriva il 32enne Kvilitaia

Rinforzo georgiano per il Metz, che annuncia l'approdo di Giorgi Kvilitaia in squadra: "Il FC Metz è lieto di ufficializzare l'arrivo dell'attaccante Giorgi Kvilitaia. Svincolatosi recentemente dall'Aris Limassol (Cipro), l'internazionale georgiano, 32 anni, si è legato al club granata con un contratto fino a giugno 2026 e vestirà i colori del club della "Croix de Lorraine" per il resto della stagione.

Con 42 presenze e 6 reti con la maglia della propria Nazionale, Kvilitaia porta al Metz una solida esperienza internazionale. Cresciuto nel Sasco Tbilisi, l'attaccante ha vestito tra le altre la maglia del Gent (Belgio) tra il 2018 e il 2020, mettendosi poi in luce nelle ultime stagioni nel campionato cipriota, dove ha realizzato 42 gol in 115 partite con le maglie di APOEL Nicosia e Aris Limassol.

Forte dei suoi 191 cm di altezza, il nativo di Abasha si distingue per un profilo di attaccante completo, capace di abbinare potenza fisica, precisione e continuità. Compatriota di Giorgi Tsitaishvili e Giorgi Abuashvili, Kvilitaia arriva per rinforzare il reparto offensivo messino con ambizione e determinazione. Le prime parole di Giorgi Kvilitaia: "Sono davvero felice di essere qui ed entusiasta all'idea di giocare per questo club. Spero di aiutare la squadra nel miglior modo possibile a raggiungere l'obiettivo primario: la salvezza. I miei connazionali mi hanno parlato molto bene del FC Metz". Benvenuto a casa, Giorgi!