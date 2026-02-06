OM, De Zerbi: "Rulli sta commettendo qualche errore. Chi giocherà? Vedrete domenica"

Il tecnico dell'Olympique Marsiglia, intervenuto in conferenza stampa ha commentato il match contro il PSG soffermandosi sui singoli in particolare su Murillo: "La domanda di Murillo è molto semplice. Sono l'allenatore, ho dei doveri, degli obblighi. L'obbligo è avere giocatori che abbiano fame. Quando giochiamo male, come a Bruges, posso accettare gli errori, li commetto. Voglio giocatori che abbiano sempre fame. Da dicembre, ha meno fame. Se se ne va, questo riguarda il club. Voglio giocatori che abbiano fame, e se capisco che alcuni giocatori non hanno abbastanza fame, non giocano. Il gol in Kuwait, il gol contro l'Angers, i gol contro il Paris FC, riguardano tutti. Sono esigente con tutti: i giocatori, il mio staff e me stesso. Possiamo perdere le partite, ma dobbiamo avere fame. Ha deciso di andarsene, non è un mio problema.

Quando a Bruges manca la fame, è una mia responsabilità. Molti giocatori hanno fame, molti sono perfetti a quel livello. Possono commettere errori, ma hanno sempre la voglia. Qui, tutto viene fuori, non sappiamo come sia possibile. In altri club, queste cose sono normali, ma a Marsiglia, vengono fuori. Qui, filtrano e creano inutili polemiche perché non c'è niente di strano in quello che ho fatto. Il ruolo di terzino destro? Pavard, Weah... Timber può giocare anche lì. È meglio essere bassi e affamati che bassi e incostanti.

L'attacco? Aubameyang sta andando un po' meglio. È stato un normale calo fisiologico. Aubameyang attacca lo spazio dietro, con più istinto davanti alla porta. L'altro tiene di più la palla. Sono diversi, possono giocare insieme. Molti giocatori, a parte quelli che hanno giocato oggi, si sono impegnati al massimo ieri e l'altro ieri. Aguerd non è ancora al 100%. Abdelli si è allenato un po' ieri e oggi. È una questione di carico di lavoro. Chi era con me oggi si è concentrato sul recupero.

Il portiere? Vedrete domenica e capirete. Ho fiducia in entrambi i miei portieri. Uno di loro ha giocato molto e ha dato il massimo. De Lange è allo stesso livello di Rulli. È un grande portiere. Rulli? Torniamo alla questione Murillo. Rulli sta commettendo molti errori rispetto alle altre partite. È un ragazzo perfetto in termini di mentalità. Si assume le sue responsabilità. Non ho niente da dirgli. Guarderò la sua prestazione, la sua prestazione in campo. Devo valutarlo. Quando gli manca una caratteristica come la fame... Beh, allora no".