A Manchester scatta il toto-allenatore: Glasner balza in pole, c'è anche Mancini

Oliver Glasner, attuale allenatore del Crystal Palace, sarebbe il principale candidato a prendere il posto di Ruben Amorim alla guida del Manchester United.

Ne scrive The Independent, che spiega come il club inglese starebbe valutando la possibilità di nominare un nuovo tecnico in modo permanente solo a partire dall’estate, dopo l’esonero del portoghese, affidando nel frattempo la squadra a Darren Fletcher come allenatore ad interim fino al termine della stagione.

La lista dei candidati è lunga: oltre a Gareth Southgate, ci sono Kieran McKenna dell’Ipswich Town, già considerato nel 2024, ma pure Enzo Maresca, fresco di addio al Chelsea, e secondo diverse fonti anche Roberto Mancini sarebbe in corsa. Tuttavia, secondo il portale online del quotidiano, Glasner sarebbe il favorito e dovrebbe lasciare il Crystal Palace al termine della stagione, alla scadenza del suo contratto: una tempistica che si adatterebbe perfettamente ai piani dello United.