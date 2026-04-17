La ricchissima Arabia Saudita cerca un ct per il Mondiale: il greco Georgios Donis favorito

Ha del clamoroso la decisione da parte della federazione calcistica dell'Arabia Saudita, che ha scelto di esonerare l'allenatore Hervé Renard dal ruolo di commissario tecnico, quando mancano meno di due mesi all'inizio della prossima Coppa del Mondo. Un appuntamento al quale l'Arabia Saudita ci è giunta con lui alla guida, per la seconda volta, visto che già l'aveva condotta allo scorso Mondiale, battendo l'Argentina all'esordio in Qatar, nel 2022.

E ora? La ricca Arabia Saudita cerca una nuova guida per giocare la Coppa del Mondo che si terrà fra Stati Uniti, Canada e Messico. Secondo l'agenzia AFP, l'ex nazionale greco Georgios Donis sarebbe il favorito. Da calciatore Donis ha militato nel Panathinaikos, nel Blackburn, nell'AEK Atene, nello Sheffield United e nell'Huddersfield Town. 24 le sue presenze nella nazionale greca. Lungo il suo curriculum nel campionato arabo, dove ha allenato diversi club, fra i quali l'Al Hilal. Attualmente allena l'Al-Khaleej e potrebbe dunque avere un doppio incarico.

A confermare la notizia circolata nelle scorse ore sul cambio in panchina è stato lo stesso Renard, che all'agenzia AFP ha dichiarato amaramente: "Questo è il calcio... L'Arabia Saudita si è qualificata per la Coppa del Mondo sette volte, tra cui due con me. E c'è solo un allenatore che li ha guidati sia attraverso le qualificazioni che attraverso la Coppa del Mondo; sono io, nel 2022. Almeno ci sarà quel senso di orgoglio".