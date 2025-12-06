Lipsia esagerato: Eintracht Francoforte travolto per 6-0, Diomande sigla una tripletta

Il sabato di Bundesliga si chiude con un risultato senza diritto di replica: il clamoroso 6-0 inflitto dal Lipsia all'Eintracht Francoforte. Mattatore Diomande, autore di una tripletta. Di Harder, Baumgartner e Raum gli altri tre sigilli che hanno contribuito alla goleada. La squadra di Werner resta dunque la prima inseguitrice del Bayern, seppur a -8 dai bavaresi. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.

BUNDESLIGA, LA 13ª GIORNATA

Mainz-Borussia Mönchengladbach 0-1

Augsburg-Bayer Leverkusen 2-0

Colonia-St. Pauli 1-1

Heidenheim-Friburgo 2-1

Stoccarda-Bayern Monaco 0-5

Wolfsburg-Union Berlino 3-1

Lipsia-Eintracht Francoforte 6-0

Amburgo-Werder Brema

Borussia Dortmund-Hoffenheim

CLASSIFICA

1. Bayern 37*

2. Lipsia 29*

3. Borussia Dortmund 25

4. Bayer Leverkusen 23*

5. Hoffenheim 23

6. Stoccarda 22*

7. Eintracht Francoforte 21*

8. Colonia 16*

9. Friburgo 16*

10. Borussia Monchengladbach 16*

11. Werder Brema 16

12. Union Berlino 15*

13. Augusta 13*

14. Wolfsburg 12*

15. Amburgo 12

16. Heidenheim 11*

17. St. Pauli 8*

18. Mainz 6*

*una gara in più