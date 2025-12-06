Lipsia esagerato: Eintracht Francoforte travolto per 6-0, Diomande sigla una tripletta
Il sabato di Bundesliga si chiude con un risultato senza diritto di replica: il clamoroso 6-0 inflitto dal Lipsia all'Eintracht Francoforte. Mattatore Diomande, autore di una tripletta. Di Harder, Baumgartner e Raum gli altri tre sigilli che hanno contribuito alla goleada. La squadra di Werner resta dunque la prima inseguitrice del Bayern, seppur a -8 dai bavaresi. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.
BUNDESLIGA, LA 13ª GIORNATA
Mainz-Borussia Mönchengladbach 0-1
Augsburg-Bayer Leverkusen 2-0
Colonia-St. Pauli 1-1
Heidenheim-Friburgo 2-1
Stoccarda-Bayern Monaco 0-5
Wolfsburg-Union Berlino 3-1
Lipsia-Eintracht Francoforte 6-0
Amburgo-Werder Brema
Borussia Dortmund-Hoffenheim
CLASSIFICA
1. Bayern 37*
2. Lipsia 29*
3. Borussia Dortmund 25
4. Bayer Leverkusen 23*
5. Hoffenheim 23
6. Stoccarda 22*
7. Eintracht Francoforte 21*
8. Colonia 16*
9. Friburgo 16*
10. Borussia Monchengladbach 16*
11. Werder Brema 16
12. Union Berlino 15*
13. Augusta 13*
14. Wolfsburg 12*
15. Amburgo 12
16. Heidenheim 11*
17. St. Pauli 8*
18. Mainz 6*
*una gara in più