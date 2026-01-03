Lipsia,Kampl lascia il Club: "Devo stare vicino a mio padre"

Kevin Kampl lascia il Lipsia dopo la morte di suo fratello. Il centrocampista ha spiegato che nella vita vanno fatte scelte che vanno oltre il calcio: "Dopo tanti anni ho realizzato che è ora di tornare a casa anche perché mio papà non sta bene e voglio passare più tempo con lui".

Ha poi ringraziato i tifosi, il club e tutti i collaboratori per questi otto anni e mezzo passati insieme