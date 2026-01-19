Kampl si ritira e ha salutato i tifosi: "Per me è chiaro, questo è l'addio al calcio"

Kevin Kampl ha salutato il calcio professionistico in una serata carica di emozione alla Red Bull Arena di Lipsia. Pochi minuti prima del fischio d’inizio della pesante sconfitta per 1-5 contro il Bayern Monaco, il centrocampista sloveno di 35 anni ha annunciato ufficialmente il ritiro, visibilmente commosso davanti ai tifosi che lo hanno seguito con affetto durante tutta la sua lunga esperienza in città.

Arrivato al Lipsia nel 2017, Kampl è diventato uno dei punti di riferimento della squadra, contribuendo con leadership e qualità in mezzo al campo. La decisione di appendere gli scarpini al chiodo non è legata al calcio, ma a motivi personali e familiari estremamente dolorosi: la perdita improvvisa del fratello e i problemi di salute del padre hanno spinto il centrocampista a riconsiderare le proprie priorità. "Gli ultimi mesi sono stati pieni di dolore. Ho capito in modo brutale quanto sia prezioso il tempo e voglio dedicarlo a chi amo di più", ha scritto nella sua lettera di addio, annunciando che resterà vicino alla famiglia nella città tedesca di Solingen.

Dopo la partita, Kampl ha confermato la scelta senza margini di ritorno: "Per me è chiaro: questa è la fine del calcio professionistico. Non mi vedo a iniziare un’esperienza in un altro club, il mio posto ora è con la mia famiglia". Il saluto dei tifosi è stato commovente: otto anni e mezzo con la maglia del Lipsia, due DFB-Pokal vinte, 270 presenze complessive in Bundesliga tra Dortmund, Leverkusen e Lipsia, e l’ovazione finale della curva che lo ha accompagnato per tutto il percorso. Kampl lascia così il calcio professionistico con il rispetto dei compagni, dei tifosi e di un club in cui ha lasciato un segno indelebile, chiudendo un capitolo intenso della sua carriera con dignità e gratitudine.