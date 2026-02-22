Real Madrid, infortunio per Ceballos: svolti gli esami e c'è lesione per il centrocampista

La giornata del Real Madrid si chiude con una notizia poco incoraggiante sul fronte infermeria. Dopo gli accertamenti svolti nelle ultime ore, il club blanco ha comunicato le condizioni di Dani Ceballos, costretto a fermarsi per un problema muscolare.

Gli esami effettuati dallo staff medico hanno evidenziato una lesione al muscolo soleo della gamba destra. Una diagnosi che impone prudenza e monitoraggio costante prima di ipotizzare un rientro in campo. Nel comunicato ufficiale, il Real ha chiarito la linea scelta: “A seguito degli esami svolti oggi su Dani Ceballos, è stata riscontrata una lesione muscolare al soleo destro. Il suo recupero sarà seguito attentamente”.

Al momento non è stata fissata una data per il ritorno del centrocampista, con lo staff che preferisce valutare l’evoluzione dell’infortunio giorno per giorno. Senza conoscere il grado della lesione, impossibile avanzare un'ipotesi. Un’incertezza che potrebbe incidere sulle scelte tecniche nelle prossime settimane, soprattutto in un momento delicato della stagione.

L’assenza di Ceballos rischia infatti di ridurre le opzioni a centrocampo in vista degli impegni ravvicinati, compreso il ritorno dei playoff di Champions League contro il Benfica.