Benzema si candida per i Mondiali: "Se la Francia mi chiama vengo e gioco"

Karim Benzema apre a un ritorno alla Nazionale francese per i Mondiali del 2026. L'attaccante oggi 38enne e in forza all'Al-Ittihad, ha rilasciato un'intervista a L'Equipe dove ha precisato di non aver mai rinunciato a giocare per i bleus:

"Ma chi non vorrebbe giocare la Coppa del Mondo? Tutti vogliono giocare in questa competizione. Dato che sono uno che ama il calcio e la competizione, ovviamente, se mi dici di andare nella nazionale francese per giocare una Coppa del Mondo e io ti dico di no, sono un bugiardo" ha dichiarato, aggiungendo:

"Quando mi chiamano, vengo, gioco. Ho degli obiettivi in ​​testa. Amo il calcio e amo vincere. Amo i trofei. Questa è la cosa più importante per me. In questo momento sono nel mio club. Se mi convocheranno in nazionale, verrò a giocare a calcio".

Il rapporto Benzema-Francia è sempre stato di amore-odio, fatto di grandi prestazioni e diversi stop. La sua ultima presenza con la nazionale francese risale a giugno 2022. Era stato convocato per i Mondiali in Qatar e il suo nome non è mai stato tolto dalla lista di Didier Deschamps nonostante un infortunio l'abbia messo ko poco prima dell'inizio del torneo.