Disastro Liverpool, Slot al capolinea? L'unica pista percorribile porta ad Andoni Iraola

La crisi del Liverpool sembra non avere fine. I Reds hanno toccato un nuovo, inquietante record: per la prima volta dal settembre 1992 hanno incassato almeno tre gol in tre gare consecutive. Un dato che si somma a un trend ancora più allarmante: nove sconfitte nelle ultime dodici partite. Numeri da incubo che mettono Arne Slot nel mirino e trasformano ogni uscita ad Anfield in un giudizio quasi definitivo.

Il match contro il PSV, attesissimo sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello emotivo, si è trasformato in una serata da dimenticare. La gara si è complicata subito: dopo pochi minuti Hernández Hernández ha assegnato un rigore solare per un tocco di mano di Van Dijk. Perisic ha trasformato senza esitazioni, aumentando la pressione su una squadra già fragile. Il momentaneo pareggio firmato da Szoboszlai, rapido a ribadire in rete una respinta di Kovar, ha illuso Anfield solo per qualche istante.

La difesa del Liverpool, però, continua a mostrare crepe evidenti. Til ha riportato avanti il PSV con un pregevole tocco, e un altro errore di Konaté ha spianato la strada al terzo gol degli olandesi. Nel finale, con il Liverpool sbilanciato alla ricerca di un miracolo, è arrivato anche il quarto, che ha sancito il tracollo definitivo. Solo Chiesa ha provato a riaccendere la speranza senza riuscirci, mentre sugli spalti si respirava un senso di resa. L’ombra di Andoni Iraola comincia ad aleggiare su Slot, ma per liberarlo dal Bournemouth servirebbe pagare una penale significativa. Un ulteriore ostacolo in una stagione che, per il Liverpool, sembra essere entrata in una spirale senza uscita. Eppure pochi mesi fa si festeggiava una Premier vinta praticamente senza lotta.