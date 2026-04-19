Premier League, show Aston Villa: Abraham all'ultimo respiro. Van Dijk salva il Liverpool

Il Liverpool stava per incappare nella beffa contro l'Everton, in un accesissimo derby del Meyerside. Il gol di Mohamed Salah al 29' - su assist di Gakpo - era stato cancellato dall'ex Udinese Beto, ma nel pieno del recupero concesso è arrivata la rete della vittoria. Ci ha pensato Virgil van Dijk (2-1) al minuto 100 su assist di Szobozlai: tre punti che hanno mantenuto il Liverpool in solitaria al quarto posto.

L'Aston Villa, che ha eliminato il Bologna dall'Europa League con prestazioni magistrali, ha dato vita ad un match da colpi di scena continui insieme al Sunderland: la doppietta di Watkins per rimediare al momentaneo pareggio di Rigg nel primo tempo, Rogers a firmare il 3-1, finché Hume e Isidor nell'arco di due minuti (86' e 87') hanno messo la freccia sui Villans. Una rete inaspettata di Abraham, ex Roma e Milan, ha regalato una vittoria (4-3) di enorme importanza alla sua squadra. Regalando tre punti con tanto di aggancio sul Manchester United terzo in classifica.

Infine il Nottingham Forest. In seguito alla qualificazione in semifinale di Europa League ai danni del Porto di Farioli, tornando a giocare in Premier League invece ha demolito il Burnley nel secondo tempo: tripletta di un monumentale Gibbs-White che ha subito rimediato allo 0-1 della prima frazione; infine poker di Igor Jesus al 90'+8 - su assist dell'ex Bologna Dominguez - per chiudere la partita 4-1.

Il programma - 33ª GIORNATA

Sabato 18 aprile

Brentford - Fulham 0-0

Leeds - Wolverhampton 3-0

Newcastle - Bournemouth 1-2

Tottenham - Brighton 2-2

Chelsea - Manchester United 0-1

Domenica 19 aprile

Aston Villa - Sunderland 4-3

Everton - Liverpool 1-2

Nottingham Forest - Burnley 4-1

Manchester City - Arsenal

Lunedì 20 aprile

Crystal Palace - West Ham

La classifica

1. Arsenal 70

2. Manchester City 64

3. Manchester United 58

4. Aston Villa 58

5. Liverpool 55

6. Chelsea 48

7. Brentford 48

8. Bournemouth 48

9. Brighton 47

10. Everton 47

11. Sunderland 46

12. Fulham 45

13. Crystal Palace 42

14. Newcastle 42

15. Leeds 39

16 Nottingham Forest 36

17. West Ham 32

18. Tottenham 31

19. Burnley 20

20. Wolverhampton 17

MARCATORI

22 reti: Haaland (Manchester City)

21 reti: Igor Thiago (Brentford)

15 reti: Semenyo (Manchester City)