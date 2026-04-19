Premier League, show Aston Villa: Abraham all'ultimo respiro. Van Dijk salva il Liverpool
Il Liverpool stava per incappare nella beffa contro l'Everton, in un accesissimo derby del Meyerside. Il gol di Mohamed Salah al 29' - su assist di Gakpo - era stato cancellato dall'ex Udinese Beto, ma nel pieno del recupero concesso è arrivata la rete della vittoria. Ci ha pensato Virgil van Dijk (2-1) al minuto 100 su assist di Szobozlai: tre punti che hanno mantenuto il Liverpool in solitaria al quarto posto.
L'Aston Villa, che ha eliminato il Bologna dall'Europa League con prestazioni magistrali, ha dato vita ad un match da colpi di scena continui insieme al Sunderland: la doppietta di Watkins per rimediare al momentaneo pareggio di Rigg nel primo tempo, Rogers a firmare il 3-1, finché Hume e Isidor nell'arco di due minuti (86' e 87') hanno messo la freccia sui Villans. Una rete inaspettata di Abraham, ex Roma e Milan, ha regalato una vittoria (4-3) di enorme importanza alla sua squadra. Regalando tre punti con tanto di aggancio sul Manchester United terzo in classifica.
Infine il Nottingham Forest. In seguito alla qualificazione in semifinale di Europa League ai danni del Porto di Farioli, tornando a giocare in Premier League invece ha demolito il Burnley nel secondo tempo: tripletta di un monumentale Gibbs-White che ha subito rimediato allo 0-1 della prima frazione; infine poker di Igor Jesus al 90'+8 - su assist dell'ex Bologna Dominguez - per chiudere la partita 4-1.
Il programma - 33ª GIORNATA
Sabato 18 aprile
Brentford - Fulham 0-0
Leeds - Wolverhampton 3-0
Newcastle - Bournemouth 1-2
Tottenham - Brighton 2-2
Chelsea - Manchester United 0-1
Domenica 19 aprile
Aston Villa - Sunderland 4-3
Everton - Liverpool 1-2
Nottingham Forest - Burnley 4-1
Manchester City - Arsenal
Lunedì 20 aprile
Crystal Palace - West Ham
La classifica
1. Arsenal 70
2. Manchester City 64
3. Manchester United 58
4. Aston Villa 58
5. Liverpool 55
6. Chelsea 48
7. Brentford 48
8. Bournemouth 48
9. Brighton 47
10. Everton 47
11. Sunderland 46
12. Fulham 45
13. Crystal Palace 42
14. Newcastle 42
15. Leeds 39
16 Nottingham Forest 36
17. West Ham 32
18. Tottenham 31
19. Burnley 20
20. Wolverhampton 17
MARCATORI
22 reti: Haaland (Manchester City)
21 reti: Igor Thiago (Brentford)
15 reti: Semenyo (Manchester City)