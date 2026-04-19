Bayern Monaco-Stoccarda, le formazioni ufficiali: Kompany sorprende tutti con il turnover
Con una vittoria o anche solo un pareggio, il Bayern Monaco oggi potrà brindare con quattro giornate d'anticipo da campione di Germania. Dovrà valicare lo Stoccarda, momentaneamente terzo in classifica di Bundesliga e con uno dei migliori attacchi del campionato tedesco. Di seguito le formazioni ufficiali dei rispettivi allenatori per il match valido la 30^ giornata.
Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Kim, Ito, Davies; Kimmich, Goretzka; Musiala, Guerreiro, Diaz; Nico Jackson.
A disposizione: Kane, Laimer, Ndiaye, Neuer, Ofli, Olise, Pavlovic, Tah, Upamecano.
Allenatore: Vincent Kompany.
Stoccarda (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Karazor, Stiller; Leweling, El Khannouss, Fuhrich; Tomas.
Allenatore: Hoeness.
Il programma della 30^ giornata
Venerdì 17 aprile
St. Pauli-Colonia 1-1
Sabato 18 aprile
Bayer Leverkusen-Augusta 1-2
Hoffenheim-Borussia Dortmund 2-1
Werder Brema-Amburgo 3-1
Union Berlino-Wolfsburg 1-2
Eintracht Francoforte-Lipsia 1-3
Domenica 19 aprile
Friburgo-Heidenheim
Bayern Monaco-Stoccarda
Borussia MonchenGladbach-Magonza
La classifica aggiornata
1. Bayern Monaco 76 punti
2. Borussia Dortmund 64
3. Lipsia 59
4. Stoccarda 56
5. Hoffenheim 54
6. Bayer Leverkusen 52
7. Francoforte 42
8. Friburgo 40
9. Augusta 36
10. Magonza 33
11. Union Berlino 32
12. Colonia 31
13. Amburgo 31
14. Brema 31
15. Borussia Mönchengladbach 30
16. St.Pauli 26
17. Wolfsburg 24
18. Heidenheim 19