Joe Cole: "Messi ha vinto tutto, Cristiano Ronaldo vorrebbe essere bravo come lui"

Nel calcio moderno, c'è un eterno quesito che divide gli appassionati: meglio Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? In un'intervista a TNT Sports ha voluto dire la sua anche Joe Cole, ex giocatore tra le altre di Chelsea, West Ham e Liverpool: "Credo che ogni calciatore, a prescindere da ciò che ha vinto, abbia dei rimpianti. E penso che Cristiano Ronaldo, probabilmente, quando appoggia la testa sul cuscino la sera, pensi: 'Vorrei essere bravo come Messi'. Capite cosa intendo?". Poi aggiunge: "Messi? Messi sta bene. È l'unico che ha raggiunto tutto. Sì, è l'unico che dorme sonni tranquilli".

Prosegue: "Ci sarà sempre un dibattito, perché alla fine dipende da cosa ne pensi. Ma credo che Messi abbia chiuso la questione per questa generazione, perché ha già raggiunto tutto , ha vinto tutto nel calcio. Non ho mai visto un giocatore come lui, quello che sa fare con il pallone, la sua abilità, la sua personalità, tutto. È un vero piacere vederlo ogni volta che gioca".

In chiusura sulla Pulce: "Penso che sia il miglior giocatore di tutti i tempi. Pelé è l'unico che può essere considerato tra i migliori. Non credo che Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario o Maradona siano al suo livello. Penso che li abbia superati tutti. Ora è al pari di Pelé".