Manchester City-Arsenal, le formazioni ufficiali: Donnarumma e Haaland, riecco Odegaard
La resa dei conti è arrivata, oggi una grossa fetta della corsa al titolo di Premier League si deciderà nell'attesissimo scontro diretto tra Manchester City e Arsenal. Di seguito le formazioni ufficiali diramate pochi istanti fa per la gara imperdibile dell'Etihad Stadium tra prima e seconda della classe, Pep Guardiola contro Mikel Arteta.
Esaminiamo dunque le scelte dei rispettivi allenatori. L'ex Barcellona fa gli onori di casa e schiera dall'inizio un attacco pesante dalla trequarti in su: dentro in un colpo solo Semenyo-Cherki-Doku e Haaland da '9'. In difesa tocca a Guehi con Khusanov, fuori Stones e Ake. In panchina anche l'ex Milan Reijnders.
Arteta propone una zona offensiva variegata con Eze e Madueke alti e larghi, capitan Odegaard di ritorno dal 1' con Havertz a guidare l'attacco. Non ce la fa l'ex Bologna Calafiori, che resta a casa: al suo posto Hincapie. A completare la linea difensiva con Mosquera sull'out destro, Saliba-Gabriel Magalhaes spine dorsali nel cuore della retroguardia. Rice immancabile a centrocampo, scelto Zubimendi al suo fianco. La stellina di 16 anni Dowman resta fuori, in attesa magari di un ingresso a sorpresa.
Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.
A disposizione: Trafford, Reijnders, Stones, Ake, Marmoush, Nico, Ait-Nouri, Savinho, Foden.
Allenatore: Pep Guardiola.
Arsenal (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Zubimendi; Eze, Odegaard, Madueke; Havertz.
A disposizione: Kepa, White, Gabriel Jesus, Martinelli, Gyokeres, Norgaard, Trossard, Lewis-Skelly, Dowman.
Allenatore: Mikel Arteta.
Il programma - 33ª GIORNATA
Sabato 18 aprile
Brentford - Fulham 0-0
Leeds - Wolverhampton 3-0
Newcastle - Bournemouth 1-2
Tottenham - Brighton 2-2
Chelsea - Manchester United 0-1
Domenica 19 aprile
Aston Villa - Sunderland
Everton - Liverpool
Nottingham Forest - Burnley
Manchester City - Arsenal
Lunedì 20 aprile
Crystal Palace - West Ham
La classifica
1. Arsenal 70
2. Manchester City 64
3. Manchester United 55
4. Aston Villa 55
5. Liverpool 52
6. Chelsea 48
7. Brentford 47
8. Everton 47
9. Brighton 46
10. Sunderland 46
11. Bournemouth 45
12. Fulham 44
13. Newcastle 42
14. Crystal Palace 42
15. Leeds 36
16 Nottingham 33
17. West Ham 32
18. Tottenham 30
19. Burnley 20
20. Wolverhampton 17
MARCATORI
22 reti: Haaland (Manchester City)
21 reti: Igor Thiago (Brentford)
15 reti: Semenyo (Manchester City)