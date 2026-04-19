Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Manchester City-Arsenal, le formazioni ufficiali: Donnarumma e Haaland, riecco Odegaard

© foto di Federico Serra
Yvonne Alessandro
Calcio estero
La resa dei conti è arrivata, oggi una grossa fetta della corsa al titolo di Premier League si deciderà nell'attesissimo scontro diretto tra Manchester City e Arsenal. Di seguito le formazioni ufficiali diramate pochi istanti fa per la gara imperdibile dell'Etihad Stadium tra prima e seconda della classe, Pep Guardiola contro Mikel Arteta.

Esaminiamo dunque le scelte dei rispettivi allenatori. L'ex Barcellona fa gli onori di casa e schiera dall'inizio un attacco pesante dalla trequarti in su: dentro in un colpo solo Semenyo-Cherki-Doku e Haaland da '9'. In difesa tocca a Guehi con Khusanov, fuori Stones e Ake. In panchina anche l'ex Milan Reijnders.

Arteta propone una zona offensiva variegata con Eze e Madueke alti e larghi, capitan Odegaard di ritorno dal 1' con Havertz a guidare l'attacco. Non ce la fa l'ex Bologna Calafiori, che resta a casa: al suo posto Hincapie. A completare la linea difensiva con Mosquera sull'out destro, Saliba-Gabriel Magalhaes spine dorsali nel cuore della retroguardia. Rice immancabile a centrocampo, scelto Zubimendi al suo fianco. La stellina di 16 anni Dowman resta fuori, in attesa magari di un ingresso a sorpresa.

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.
A disposizione: Trafford, Reijnders, Stones, Ake, Marmoush, Nico, Ait-Nouri, Savinho, Foden.
Allenatore: Pep Guardiola.

Arsenal (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Zubimendi; Eze, Odegaard, Madueke; Havertz.
A disposizione: Kepa, White, Gabriel Jesus, Martinelli, Gyokeres, Norgaard, Trossard, Lewis-Skelly, Dowman.
Allenatore: Mikel Arteta.

Il programma - 33ª GIORNATA

Sabato 18 aprile
Brentford - Fulham 0-0
Leeds - Wolverhampton 3-0
Newcastle - Bournemouth 1-2
Tottenham - Brighton 2-2
Chelsea - Manchester United 0-1

Domenica 19 aprile
Aston Villa - Sunderland
Everton - Liverpool
Nottingham Forest - Burnley
Manchester City - Arsenal

Lunedì 20 aprile
Crystal Palace - West Ham

La classifica
1. Arsenal 70
2. Manchester City 64
3. Manchester United 55
4. Aston Villa 55
5. Liverpool 52
6. Chelsea 48
7. Brentford 47
8. Everton 47
9. Brighton 46
10. Sunderland 46
11. Bournemouth 45
12. Fulham 44
13. Newcastle 42
14. Crystal Palace 42
15. Leeds 36
16 Nottingham 33
17. West Ham 32
18. Tottenham 30
19. Burnley 20
20. Wolverhampton 17

MARCATORI

22 reti: Haaland (Manchester City)
21 reti: Igor Thiago (Brentford)
15 reti: Semenyo (Manchester City)

Articoli correlati
Man City-Arsenal, Sutton: "La spunteranno i Citizens. Gunners, ok anche il pareggio"... Man City-Arsenal, Sutton: "La spunteranno i Citizens. Gunners, ok anche il pareggio"
A Manchester pronta l'asta per Tonali: può arrivare a 100 milioni, Juventus tagliata... A Manchester pronta l'asta per Tonali: può arrivare a 100 milioni, Juventus tagliata fuori
Guerre stellari tra City e Arsenal, in scena il derby di Liverpool: il programma... Guerre stellari tra City e Arsenal, in scena il derby di Liverpool: il programma di Premier
Altre notizie Calcio estero
Manchester City-Arsenal, le formazioni ufficiali: Donnarumma e Haaland, riecco Odegaard... Manchester City-Arsenal, le formazioni ufficiali: Donnarumma e Haaland, riecco Odegaard
Mondelo (MLS): "Griezmann vuole venire a giocare in America, campionato in crescita"... Mondelo (MLS): "Griezmann vuole venire a giocare in America, campionato in crescita"
Liverpool, l'ex Joe Cole: "Se rimane Slot, serve un attaccante come Lewandowski" Liverpool, l'ex Joe Cole: "Se rimane Slot, serve un attaccante come Lewandowski"
Il Palmeiras si gode il baby fenomeno Conceicao: piace al Barça, vale già 50 milioni... Il Palmeiras si gode il baby fenomeno Conceicao: piace al Barça, vale già 50 milioni
Betis Siviglia, nel mirino Bardghji del Barcellona: possibile prestito con diritto... Betis Siviglia, nel mirino Bardghji del Barcellona: possibile prestito con diritto di riscatto
Crystal Palace, tutti pazzi per Wharton: dal Real al Liverpool, ma servono 100 milioni... Crystal Palace, tutti pazzi per Wharton: dal Real al Liverpool, ma servono 100 milioni
Liverpool, Isak dal 1' nel derby. Slot: "Nessuna sorpresa, può giocare tra 60 e 75... Liverpool, Isak dal 1' nel derby. Slot: "Nessuna sorpresa, può giocare tra 60 e 75 minuti"
Aston Villa, Emery: "Sfida enorme, il Sunderland sta giocando in modo fantastico"... Aston Villa, Emery: "Sfida enorme, il Sunderland sta giocando in modo fantastico"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Roma, la zona Champions si allontana. Gasp più forte di Ranieri. Juve prove di fuga. Vlahovic non basta, Spalletti chiede un altro bomber. Italiano piace a Napoli e Milan. Kean ha la valigia pronta
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 33ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Milan, Tare su Allegri: "Ha contratto lungo, lavoriamo insieme per il futuro"
Immagine top news n.2 Palestra ha sempre più corteggiatori. Si muove il Barcellona, pronta l'asta internazionale
Immagine top news n.3 Inter, Zanetti: "Scudetto, ora l'ultimo passo. Futuro Bastoni? Conosciamo i suoi valori"
Immagine top news n.4 A Napoli è tempo di confronti. Conte al bivio, De Laurentiis ha tracciato la strada
Immagine top news n.5 I risultati del Milan allarmano, quelli delle altre aiutano. A Verona, occasione per Allegri
Immagine top news n.6 Inter, lo scudetto è a portata di mano. Chivu ora punta al double con la Coppa Italia
Immagine top news n.7 Spalletti studia le mosse: tanti dubbi, ma Yildiz stringe i denti per giocare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché De Rossi non è più Capitan Futuro ma un tecnico da un grande domani Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 È già iniziato il futuro della Fiorentina. I primi passi di una rivoluzione
Immagine news podcast n.2 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A
Immagine news podcast n.4 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Braglia: “Milan involuto in questa stagione. Sarri? Non vedo possibile un ritorno a Napoli”
Immagine news Serie A n.2 Orlando: “Gasperini-Ranieri, evidenti contrasti personali. Sarri? Lo vedrei bene a Firenze”
Immagine news Serie A n.3 Bastoni, cosa deve fare l'Inter col difensore? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Non solo l'Atletico Madrid su Ederson: primi movimenti di Arsenal e United per il brasiliano
Immagine news Serie A n.2 Lecce, Di Francesco: "2-3 dubbi di formazione. Fra questi Gandelman e Banda"
Immagine news Serie A n.3 Cremonese, Bonazzoli: "Tiro in porta solo io? Ogni tanto forzo per spronare i miei compagni"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Bartesaghi al 45': "Dobbiamo fare meglio, nel secondo tempo serve più pazienza"
Immagine news Serie A n.5 Torino, Paleari: "Avevo studiato Bonazzoli. Gol annullato? Ecco cosa è successo..."
Immagine news Serie A n.6 Leao per Rabiot: Milan in vantaggio (0-1) al 45' a Verona. Maignan salva nel recupero
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Distefano: "Pescara squadra molto forte, dobbiamo saper soffrire"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 35ª giornata: Carrarese-Pescara 1-1 all'intervallo. Letizia risponde a Distefano
Immagine news Serie B n.3 Da Sampdoria-Monza a Palermo-Cesena, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Pohjanpalo e il record di gol: "Se non andiamo in Serie A non serve a nulla"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, spunta una cordata locale: futuro incerto dopo le dimissioni di Polcino
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, scontro Tey-Manfredi: investimenti bloccati e futuro appeso al 16 giugno
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Aronica carica i suoi: “A Cosenza come una finale, serve vincere”
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 37ª giornata: Pro Patria ad un passo dalla D. Avanti Brescia e Trento
Immagine news Serie C n.3 Nubifragio terminato. Lecco-Lumezzane prende il via con 30' di ritardo
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Girone B - Arezzo e Ascoli a 77 punti: la Serie B si decide all'ultima giornata
Immagine news Serie C n.5 Serie C, rinviato il fischio d'inizio di Lecco-Lumezzane. Nubifragio sul 'Rigamonti'
Immagine news Serie C n.6 Ternana, vittoria nonostante il caos societario. Fazio: "Lotteremo fino alla fine"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus-Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Atalanta, la Dea detta legge negli ultimi scontri
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Qualificazioni Mondiali Femminili: manita della Spagna, successi per Svezia e Norvegia
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Giuliani: "Ci mancano i tre punti. A giugno ci attendono due finali"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Soncin: "In campo c'eravamo solo noi. Rammaricato per lo 0-0"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Danimarca-Italia finisce a reti inviolate. Azzurre a -3 dalla vetta
Immagine news Calcio femminile n.5 Danimarca-Italia, le formazioni ufficiali: c'è Cantore con Girelli. Dragoni in mezzo al campo
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia in Danimarca per dare continuità e tenere aperta la corsa al Mondiale 2027
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?