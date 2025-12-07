Liverpool, la difesa fa acqua. Redknapp consiglia: "Serve Guehi a gennaio"

Il Liverpool dovrebbe prendere di mira Marc Guehi del Crystal Palace nella finestra di trasferimento di gennaio per affrontare i suoi evidenti problemi difensivi: a sostenerlo è Jamie Redknapp, ex colonna dei Reds.

La squadra di Arne Slot ha concesso tre reti al Leeds ieri, con Ibrahima Konate che ha causato un calcio di rigore che ha permesso ai padroni di casa di iniziare la loro rimonta dallo svantaggio di 2-0, con il match che poi si è chiuso 3-3.

Sulla difesa del Liverpool, l'ex capitano Jamie Redknapp ha detto a Sky Sports: "In questo momento, probabilmente farebbe un favore a Konate portarlo un po' fuori dai riflettori. Slot non ha però per davvero delle opzioni. Devi gestire i minuti di Conor Bradley, Joe Gomez ha avuto così tanti infortuni che devi stare attento lì con il suo ginocchio".

Insomma, testa al mercato: "L'ideale sarebbe prendere Guehi a gennaio. È fuori contratto in estate, quindi sono sicuro che Crystal Palace lo guarderà come la loro unica opportunità per ottenere un po' di soldi da quella situazione. Sarebbe perfetto per il Liverpool. Questo è esattamente ciò di cui hanno bisogno per giocare al fianco di Virgil van Dijk. Poi puoi mescolarlo e giocare un braccetto. Hanno bisogno di un altro difensore centrale". Un nome, quello di Guehi, che è stato accostato anche all'Inter negli scorsi mesi: proprio i nerazzurri saranno i prossimi rivali di Salah e compagni in Champions.