Liverpool, Salah potrebbe triplicare il suo stipendio in Arabia grazie alla crisi di Ronaldo

Il futuro di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita torna a vacillare e parallelamente potrebbe beneficiarne Mohamed Salah. L'esterno d'attacco egiziano ha messo in chiaro le sue priorità, ossia competere ai massimi livelli, ma il mercato è imprevedibile e secondo The Mirror l'ex Roma e Fiorentina si trasferirebbe in Arabia triplicando il suo attuale stipendio (oltre 16 milioni di euro l'anno) proprio grazie al "caso Cristiano".

La situazione di CR7 all'Al Nassr è entrata in una fase di forte tensione, contrariato dalla politica acquisti del club arabo e dal modo in cui si è rinforzato il suo grande rivale, ossia l'Al Hilal di Simone Inzaghi. Così il bomber portoghese ha manifestato il proprio disappunto restando fuori per diverse partite, mentre dalla Saudi Pro League è arrivato un messaggio: ogni club decide in modo indipendente e nessun giocatore, per quanto influente, può dettare ordini o regole.

In questo contesto spicca la figura di Salah. L'attaccante del Liverpool ha 33 anni e non ha nascosto che l'Arabia lo seduce per progetto e ambizione, riporta il tabloid inglese. Tuttavia, insiste sul fatto che la sua priorità immediata sia il rendimento sul campo. La SPL invece vedrebbe in lui l'icona ideale per il prossimo salto di qualità: nome di forte appeal globale, numeri spaventosi e un impatto culturale che trascende il calcio. La scorsa stagione l'ex Fiorentina ha messo a referto 34 gol e 23 assist in 52 partite, con oltre 4.400 minuti ad alto livello. Un rendimento da campione in un campionato che cerca continuità nella sua vetrina internazionale.