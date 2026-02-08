Tottenham, altra espulsione per Romero. Frank: "Si è scusato. Il limite è molto sottile..."

Cristian Romero è finito nell'occhio del ciclone per le critiche ricevute dopo l'espulsione di ieri in Manchester United-Tottenham. Il capitano e difensore degli Spurs ha ricevuto un rosso diretto per un intervento su Casemiro al 29° minuto del big match di Old Trafford, lasciando i compagni nell'ardua impresa di affrontare i Red Devils rigenerati da Carrick per oltre un’ora in 10 contro 11. I gol di Mbeumo e Bruno Fernandes hanno siglato la vittoria per lo United, un risultato che lascia la banda di Thomas Frank al 14° posto in classifica.

L'allenatore del Tottenham ha confermato che Romero si è scusato negli spogliatoi, ma ha insistito su un altro aspetto: "Il cartellino rosso è un cartellino rosso. L'ho rivisto cinque volte. 'Cuti' ha cercato il pallone. Giochi con passione e aggressività, e il limite è molto sottile". Romero era già finito su tutti i giornali dopo il pareggio per 2-2 contro il Manchester City, usando il termine "vergognoso" in riferimento a quanto fosse corta la rosa degli Spurs, in quello che è sembrato un chiaro attacco alla politica di acquisti del club inglese.

Non è un clima sereno. Questo seguiva un altro post di gennaio, in cui Romero accusava la dirigenza di dire "bugie". In un messaggio poi modificato, aveva scritto: "Si fanno vedere solo quando le cose vanno bene, per raccontare qualche bugia". In settimana coach Frank aveva dichiarato che la questione era stata "gestita internamente" e ha confermato la fiducia al capitano argentino schierandolo titolare contro lo United. Alla domanda se avesse rimpianti nel mantenere Romero come capitano, Frank ha risposto: "No, affatto. Si è scusato con i compagni. È uno dei nostri giocatori più importanti e non ha alcuna intenzione di farsi espellere. Per me ora basta così". Ora però Cuti rischia una squalifica di 4 giornate, che potrebbe includere dunque il derby del nord di Londra contro l'Arsenal.