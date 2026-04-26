Liverpool, infortunio e addio per Salah? Slot: "Speriamo che torni per fine stagione"

La vittoria di ieri del Liverpool contro il Crystal Palace lascia un retrogusto amaro nella bocca dei tifosi presenta ad Anfield. Al minuto 59', infatti, Momo Salah ha dovuto abbandonare il campo per un problema muscolare venendo sostituito da Frimpong. Considerando sia l'imminente conclusione del campionato che l'addio già annunciato dall'egiziano a fine anno, quella contro le Eagles potrebbe essere stata la sua quattrocentoquarantesima e ultima presenza con la maglia dei Reds.

Si è espresso sull'argomento il tecnico Arne Slot, nella conferenza stampa post partita: "Non lo sappiamo, è la risposta migliore che posso dare perché se dico che potrebbe essere una possibilità allora probabilmente tutti i titoli dei giornali sono 'potrebbe esserci una possibilità... '. Semplicemente non lo sappiamo, ma quello che sappiamo è che la stagione è finita tra quattro settimane, quindi non ci sono molte partite da giocare".

"Dobbiamo aspettare e vedere com'è il suo infortunio e se è in grado di tornare a giocare. Quello che so di Mo - assicura Slot - è che in tutti questi anni si è preso così cura del suo corpo che avrà il tempo minimo necessario per riprendersi da un infortunio. Speriamo per il meglio e che sia disponibile nell'ultima parte della stagione".