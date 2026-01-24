Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Liverpool, Slot: "Partita molto aperta. Proteste? Troppo pochi 4 minuti di recupero"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:41Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Sconfitta amara per il Liverpool, battuto per 3-2 dal Bournemouth che ha siglato la rete da 3-2 all'ultimo secondo. A fine partita, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dei Reds Arne Slot ha parlato così: "Anche se a un certo punto eravamo sotto per 2-0, è stata una bella rimonta. Non mi sembrava che meritassimo di essere sotto per 2-0 in quel momento, ma i giocatori hanno reagito molto bene. Siamo tornati sul 2-2 e poi ho pensato che fosse una partita molto aperta, in cui entrambe le squadre hanno avuto le loro occasioni.

Probabilmente ne avevano anche di più di noi: il che non dovrebbe sorprendermi del tutto, sapendo che abbiamo giocato due giorni prima a Marsiglia e che nelle ultime partite abbiamo dovuto giocare con gli stessi giocatori. A volte alcuni di loro potevano essere un po' stanchi alla fine della partita, penso che sia quello che si è potuto vedere anche oggi alla fine".

Riguardo a ciò che ha detto agli arbitri alla fine: "Penso che prima di tutto dobbiamo guardare noi stessi. Entrambe le squadre cercavano di segnare un gol. Hanno avuto occasioni migliori delle nostre negli ultimi 10 minuti e poi alla fine c'è stata una rimessa laterale lunga e hanno segnato un gol. Per me quattro minuti di recupero non sono stati sufficienti, ma alla fine non è importato perché hanno segnato. Questa partita non avrebbe dovuto avere quattro minuti di recupero: c'era già stata una punizione che ha richiesto due o tre minuti, c'erano stati momenti di VAR, c'erano state sostituzioni. Questo è quello che ho detto loro, che quattro minuti non erano sufficienti".

