Liverpool, sollievo per Rush: l'ex bomber si sta riprendendo dopo la terapia intensiva

Il miglior marcatore di tutti i tempi del Liverpool, Ian Rush, si sta riprendendo in ospedale dopo aver trascorso due giorni in terapia intensiva a causa dell'influenza. Come riportato da BBC Sport, l'ex bomber gallese è stato ricoverato la scorsa settimana all'ospedale Countess of Chester per difficoltà respiratorie.

Un portavoce del Liverpool ha ringraziato il personale dell'ospedale per aver "fornito le migliori cure possibili" e ha affermato che "tutti al Liverpool gli augurano una pronta guarigione". Rush ha giocato con la maglia del Liverpool dal 1980 al 1987 e poi dal 1988 al 1996. Con i Reds ha totalizzato 660 presenze (sesto più presente di tutti i tempi nella storia del club) e segnato 346 gol (come già detto, miglio realizzatore all time).

Nei suoi due periodi ad Anfiled ha fatto incetta di trofei: 5 campionati inglesi, 2 Coppe dei Campioni, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega e 6 Charity Shield. Nel momento in cui ha lasciato Liverpool, ha tentato l'avventura in Serie A giocando una stagione con la maglia della Juventus senza lasciare il segno.