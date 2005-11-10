Liga Portugal, Sporting Lisbona battuto in trasferta 2-1. Sconfitta anche per il Braga
Paolo Lora Lamia
Cade a sorpresa lo Sporting Lisbona, per 1-2 in casa contro l'Academico Viseu. Risultato che chiude una domenica in cui è da segnalare il netto 0-4 ottenuto dal Famalicao in casa del Rio Ave. Corsaro anche il Moreirense (1-3 sul campo dell'Estoril Praia). Infine, in una giornata difficile per le squadre più blasonate, ecco anche il ko del Braga per 1-0 contro il CD Nacional.
Il programma della 9^ giornata in Primeira Liga portoghese:
Guimaraes-Maritimo 5-0
Estrela Amadora-Casa Pisa 0-2
Alverca-Arouca 0-1
Gil Vicente-Porto 0-1
Domenica 25 ottobre:
Estoril Praia-Moreirense 1-3
CD Nacional-Braga 1-0
Rio Ave-Famalicao 0-4
Sporting-Academico Viseu 1-2
Lunedì 26 ottobre:
Santa Clara-Benfica
La classifica di Primera Liga
1. Porto 27 punti (9 partite giocate)
2. Benfica 19 (8)
3. Sporting CP 18 (9)
4. Santa Clara 18 (8)
5. Arouca 17 (9)
6. Academico Viseu 17 (9)
7. Gil Vicente 14 (9)
8. Braga 11 (9)
9. Alverca 11 (9)
10.Moreirense 11 (9)
11. Famalicao 10 (9)
12. Estrela 10 (9)
13. Guimaraes 8 (9)
14. Maritimo 8 (9)
15. Nacional 7 (9)
16. Rio Ave 7 (9)
17. Casa Pia 7 (9)
18. Estoril 2 (9)