Ufficiale Lo cercavano Milan e Hellas, Faivre lascia la Premier League e riparte dall'Al Taawoun

Qualche anno fa era nel mirino del Milan, ora ripartirà dall'Arabia Saudita: è ufficiale il trasferimento di Romain Faivre (27 anni), centrocampista offensivo di nazionalità francese che lascia a titolo temporaneo il Bournemouth, in Premier League. Il club inglese ha reso noto di aver completato l'uscita a titolo temporaneo, in prestito senza opzione di acquisto fino al prossimo 30 giugno, del classe 1998 all'Al Taawoun.

Tra l'altro non solo il Milan nel passato meno prossimo, perché nelle ultime ore dello scorso mercato estivo aveva provato a prendere Faivre anche l'Hellas Verona. Peccato però che il centrocampista ci abbia ripensato all'ultimo momento e abbia deciso di non firmare il contratto con l'Hellas Verona. La società veneta e gli inglesi erano d'accordo per un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, ma l'affare è saltato.

I numeri di Faivre in carriera. Il classe '98 fino a oggi vanta 91 presenze e 17 gol con il Brest, 34 gettoni e 10 reti con il Lorient, 28 partite e 3 centri con il lione, 6 match con il Bournemouth, 4 apparizioni con il Monaco, 62 sfide e 9 gol con la seconda squadra del Monaco e 3 incontri con il Tours B.