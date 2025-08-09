Ufficiale Lo voleva l'Atletico Madrid, ma ha scelto l'Arabia Saudita: Millot firma con l'Al Ahli

Enzo Millot lascia lo Stoccarda: poteva andare all'Atletico Madrid, che ne aveva fatto uno dei primi obiettivi prima di virare su Giacomo Raspadori, ma alla fine il giocatore ha deciso di andare in Arabia Saudita. E il suo futuro sarà all'Al Ahli. La notizia era nota già da qualche giorno, ma da oggi è ufficiale, dopo l'annuncio del club che milita in Saudi Pro League.

In Germania, dopo due stagioni di ambientamento, il centrocampista classe 2002 si è imposto come elemento chiave nella mediana del club biancorosso, disputando due annate da titolare e confermando il proprio valore in Bundesliga. Le sue prestazioni avevano acceso l’interesse di diversi top club europei, con l’Atlético Madrid indicato come possibile nuova destinazione.

A sorpresa, però, Millot ha scelto un percorso diverso, approdando in Arabia Saudita. L’Al Ahli ha ufficializzato il suo acquisto il 9 agosto, versando circa 28 milioni di euro nelle casse dello Stoccarda (cifre riportate da diversi media esteri). Per il club saudita si tratta di un investimento di spessore, che arricchisce ulteriormente una rosa già ricca di qualità e profili internazionali.