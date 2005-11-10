Losanna, saluta Elsner: separazione consensuale tra il club svizzero e il tecnico

Luka Elsner non è più l'allenatore del Losanna. Il club svizzero ha ufficializzato martedì la fine della collaborazione con il tecnico sloveno a seguito di un avvio di stagione particolarmente complicato. Attraverso una nota ufficiale, la società ha precisato che la separazione è arrivata di comune accordo al termine di una serie di confronti sullo stato di forma della squadra: "Dopo un'attenta analisi della situazione sportiva attuale, il FC Lausanne-Sport e Luka Elsner hanno concordato insieme di interrompere il proprio rapporto professionale".

Il divorzio matura in un momento estremamente critico per la formazione cantonale, scivolata all'ultimo posto in classifica nel massimo campionato svizzero. Il rullino di marcia del Losanna parla infatti di un bottino deludente di soli sei punti raccolti nelle prime dodici giornate di Super League.

La dirigenza è ora al lavoro per individuare la guida tecnica a cui affidare la panchina con l'obiettivo prioritario di invertire la rotta e condurre la squadra verso la salvezza.