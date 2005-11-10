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Real Madrid, nuovo membro del CdA e che membro: Rafa Nadal nel gruppo direttivo

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 13:56Calcio estero
04.11.2026 13:56Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Titone

Rafael Nadal è pronto a vivere la sua passione per il Real Madrid da una prospettiva ancora più centrale. Il leggendario tennista, recordman assoluto di vittorie al Roland Garros grazie ai suoi 14 trionfi a Parigi, fa il suo ingresso ufficiale nei quadri dirigenziali del club merengue: la società spagnola ha infatti annunciato attraverso una nota ufficiale l'inserimento del suo illustre sostenitore all'interno del proprio consiglio di amministrazione.

Attraverso un comunicato diffuso sui propri canali, il club ha precisato la natura dell'incarico: "Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid C.F., riunitosi mercoledì 4 novembre, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea Generale dei soci delegati la ratifica della nomina di Rafael Nadal Parera, socio numero 67.778 del nostro club, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione. Rafael Nadal, socio d'onore del Real Madrid, rappresenta una delle più grandi leggende della storia dello sport e uno degli atleti spagnoli più ammirati e riconosciuti a livello mondiale".

La dirigenza madrilena ha infine espresso enorme orgoglio per l'ingresso dell'ex numero uno del tennis mondiale: "Per il Real Madrid e per l'intera tifoseria merengue è motivo di vanto che una figura del suo spessore sportivo e umano, punto di riferimento per lo sport spagnolo e internazionale, si unisca al nostro consiglio di amministrazione per contribuire, da una posizione di tale responsabilità, al presente e al futuro del club".

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