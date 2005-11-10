Carragher: "Nessuno difende come l'Arsenal: oggi sono i numero 1 al mondo"

Jamie Carragher ha elogiato l'Arsenal, definendolo la migliore squadra difensiva del calcio mondiale in seguito alla vittoria ottenuta contro il Liverpool ad Anfield. L'ex difensore dei Reds ha inoltre sottolineato il contributo fondamentale di Martin Odegaard in occasione della rete decisiva. Intervenuto durante la trasmissione Monday Night Football di Sky Sports, Carragher ha dichiarato: "Questa squadra non è solo la migliore in fase difensiva della Premier League, credo che ormai sia la migliore squadra difensiva del mondo intero".

Nonostante gli elogi rivolti a Declan Rice per il suo splendido passaggio in favore di Kai Havertz, Carragher ha evidenziato come anche il pressing aggressivo esercitato da Odegaard sia stato altrettanto determinante. La sua pressione ha infatti costretto il Liverpool a perdere il pallone nella propria metà campo.

Infine, Carragher ha fatto notare alcune somiglianze con le strategie di pressing adottate da squadre come Fulham e Brighton, sottolineando tuttavia come l'approccio messo in campo dall'Arsenal si sia rivelato decisivo in questa specifica circostanza.