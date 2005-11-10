"Nessuno difende come l'Arsenal", il Barcellona prende appunti. Occhi su Hincapié

Il difensore ecuadoriano Piero Hincapié è emerso come il nuovo obiettivo di mercato del Barcellona in vista della sessione di gennaio. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il direttore sportivo del club catalano, Deco, avrebbe già avviato i primi contatti con l'entourage del ventiquattrenne per valutare la fattibilità e i margini di un'eventuale operazione di trasferimento.

Attualmente, il difensore sudamericano non sta trovando il minutaggio desiderato tra le file dell'Arsenal, nonostante Arteta lo ritenga un giocatore molto importante per gli equilibri della squadra: una situazione che il Barcellona intende sfruttare a proprio vantaggio: sia Deco che l'allenatore Hansi Flick, infatti, apprezzano particolarmente la sua spiccata duttilità, che gli permette di disimpegnarsi con grande efficacia sia come difensore centrale che come terzino sinistro.

Nonostante il forte e concreto interesse da parte dei blaugrana, l'affare presenta tuttavia un ostacolo iniziale non di poco conto. Il tecnico dei Gunners Mikel Arteta, infatti, appare al momento piuttosto riluttante all'idea di privarsi del giocatore nel corso della sessione di mercato invernale.